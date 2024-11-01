Дружба на крови. Летучие мыши-вампиры не просто кровососы: в них есть нечто и от людей

Поведенческий эколог обнаружил несколько удивительных аспектов в поведении летучих мышей, питающихся кровью.

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Думая о вампирах, мы, вероятно, представляем себе бледную кожу, острые клыки, нежить, сосущую кровь, боящуюся солнечного света, религиозной атрибутики и чеснока. Едва ли все это правда, однако вампиры, сосущие кровь, действительно существуют на планете — в общей сложности ученым известны три вида, пишет Science Alert.

Речь идет о летучих мышах-вампирах. В настоящее время ученые описали более 1400 видов летучих мышей и лишь три из них действительно питаются кровью. Наиболее многочисленным является вид Desmodus rotundus, обитающий в тропических лесах Центральной и Южной Америки. Известно, что представители этого вида питаются различными животными, в том числе тапирами, горными львами, пингвинами и скотом.

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По словам доцента кафедры экологии и эволюционной биологии в Университете Теннесси Себастьяна Стокмайера, питание кровью необычно для млекопитающих и привело к появлению множества уникальных адаптаций, облегчающих жизнь животных.

В отличие от других летучих мышей, вампиры передвигаются по земле, переключаясь между двумя различными походками, чтобы окружить спящую добычу. Теплочувствительные рецепторы на носу помогают им находить теплую кровь под кожей добычи. Ученые считают, что вампиры используют самозатачивающиеся клыки, чтобы сделать надрез, а затем антикоагулянт в слюне, который позволяет им питаться добычей, чтобы она ничего не чувствовала.

Исследователи годами изучали поведение летучих мышей и обнаружили в нем нечто любопытное и схожее с людьми. Например, кровь не слишком питательна, а потому летучие мыши, которые не могут есть, умирают относительно быстро от голода. Однако если летучая мышь возвращается в убежище голодной, другие особи могут отрыгнуть кровавую еду, которая поможет им пережить ночь. Любопытно, что такое поведение наблюдается не только среди родственников, но и неблизких особей. Но зачем они это делают?

Исследователи обнаружили, что летучие мыши-вампиры строят социальные связи, подобно людям. Они начинают взаимодействие с простых социальных инвестиций, таких как чистка и уход за шерстью другого животного, а затем, в случае ответной реакции, переходят к более сложным социальным инвестициям, таким как обмен едой.

По словам Стокмайера, вместе с коллегами в лаборатории они также изучили, как инфекции влияют на социальное поведение и отношения. В ходе экспериментов ученые моделируют инфекции у летучих мышей и используют молекулы, полученные из патогенов, для стимуляции иммунного ответа. Они обнаружили форму пассивного социального дистанцирования, когда больные особи сокращают свое взаимодействие с другими.

Исследователи отмечают, что эти поведенческие изменения не обязательно развились для минимизации распространения болезни среди других. Скорее, они являются частью сложного иммунного ответа, который биологи называют поведением болезни.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что летучие мыши обладают уникальным навыком пения.