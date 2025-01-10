Повышает риск развития болезни Альцгеймера: ученые нашли побочный эффект у снотворного

Наш мозг совершает критические процессы во время нашего сна, которые очищают его от вредных веществ. Но недавно ученые выяснили, что популярное снотворное нарушает их, тем самым повышая риск развития различных осложнений.

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Недавнее исследование ученых позволило им впервые понять, как мозг удаляет отходы во время сна без отдыха, подчеркнув критическую роль норадреналина, кровотока и спинномозговой жидкости (СМЖ) в активации глимфатической системы. Эта система играет ключевую роль в очищении организма от токсичных белков, таких как амилоид и тау, которые причастны к таким нейродегенеративным заболеваниям, как болезнь Альцгеймера и оказалось что популярное снотворное негативно влияет на нее, пишет Knowridge.

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Результаты исследования, опубликованного в журнале Cell, подчеркивают восстанавливающую силу сна, проливая свет на его важность для долгосрочного здоровья мозга. Во время сна мозг переключает внимание с обработки внешних стимулов на внутреннее обслуживание, например, удаление отходов.

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Доктор Майкен Недергаард, соруководительница исследования из Университета Рочестера, считает, что этот механизм самоочищения может быть причиной того, что сон обладает глубоким восстанавливающим эффектом. Исследование показало, что норадреналин организует синхронизированные медленные волны, известные как микроарусалы, во время сна фазы non-REM.

Эти волны стимулируют вазомоцию, при которой кровеносные сосуды ритмично сужаются и способствуют движению СМЖ через глимфатическую систему, эффективно вымывая мозговые отходы. Для изучения мозга свободно двигающихся мышей учеными использовались инновационные методы исследования, что ознаменовало отход от предыдущих исследований с использованием наркоза. Передовые методы, включая фотометрию проточных волокон, позволили понять естественное взаимодействие норадреналина и глимфатической активности. По словам Натали Хауглунд, ведущего автора исследования, эти результаты позволили преодолеть значительный пробел в понимании ночной деятельности органа.

В исследовании также изучалось действие популярного снотворного золпидема, выявив потенциальные риски. Несмотря на то, что препарат эффективно вызывает сон, он нарушает естественные колебания норадреналина, препятствуя работе глимфатической системы. Это нарушение вызывает опасения ученых по поводу долгосрочного использования средств для сна, поскольку они могут препятствовать процессу очистки мозга, потенциально повышая риск неврологических расстройств.

Помимо понимания более точных последствий использования некоторых лекарств, исследование открывает путь для разработки терапии, направленной на динамику норадреналина, чтобы повысить качество естественного сна, не нарушая его восстановительных функций, считают авторы. Такой подход может принести пользу людям с расстройствами сна, предлагая решения, защищающие здоровье мозга и обеспечивающие лучший ночной отдых.

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