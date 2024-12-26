Раскрыли секрет энергичных людей: ученые узнали, почему им достаточно всего 4 часа сна

Стабильный, хороший и продолжительный сон является роскошью и мечтами для многих людей в современном мире с его ритмом жизни. Пока одни цепляются за дополнительные минуты сна, другие высыпаются всего за несколько часов и ученые узнали их секрет.

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Сон — процесс, имеющий важнейшее значение для нашего организма, часто сопровождается универсальным правилом уделяемого ему времени: семь-девять часов в сутки как эталон. Если отклониться от этой нормы, то можно столкнуться с такими осложнениями, как ухудшение памяти, сердечные заболевания или депрессия. Однако небольшая группа людей бросает вызов этому представлению, полностью восполняя свои силы всего лишь за четыре-шесть часах отдыха, пишет Smithsonian.

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Генетический код быстроспящих людей поднимает вопросы о значениях качества сна и его продолжительности, что может изменить наше понимание самой биологической цели сна, считают ученые. Исторически сон рассматривался как время простоя для восстановления тела и разума, а ученый Томас Эдисон вовсе отвергал его как пережиток нашего "примитивного прошлого". Но современная наука рисует куда более сложную и интересную картину его влияния и роли в нашей жизни.

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Стадии сна, включая медленно-волновой и REM-сон, также известный как фаза сна с быстрым движением глаз, способствуют укреплению памяти, восстановлению энергии и что самое главное — удалению вредных и очень опасных отходов из мозга. Последствия хронического недосыпания затрагивает далеко не один наш мозг и распространяется на многие области организма, от повышенного риска деменции до проблем с пищеварением.

Современные исследования сна часто ссылаются на модель Александра Борбели 1970-х годов, которая объясняет сон через циркадные ритмы и гомеостаз сна. Однако исследование, проведенное под руководством доктора Луиса Птачека и доктора Йинг-Хуи Фу из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и опубликованное в журнале Science, позволило включить в уравнение очень важные генетические моменты. В результате тщательных исследований их команда выявила мутации в некоторых генах, которые, как оказалось, обеспечивают эффективный и качественный сон в более короткие сроки, попросту давая некоторым людям врожденное преимущество быстрее высыпаться.

Но на этом их преимущества не закончились, так как ученые выяснили, что эти мутации, похоже, даже защищают от типичных для многих негативных последствий лишения сна, таких как когнитивные нарушения или повышенный стресс. Команда Птачека предложила теоретическую третью сторону, влияющую на нашу структуру сна — поведенческий драйв, который может объяснить, почему прирожденные короткоспящие достигают большего за меньшее время. Поведенческий драйв — это мотивационная сила, которая заставляет людей оставаться активными и сосредоточенными, несмотря на биологические сигналы к отдыху, такие как давление сна или циркадных ритмов. У людей с естественной короткой продолжительностью сна этот драйв может помочь эффективно функционировать при меньшем количестве ночного отдыха, отдавая предпочтение бодрствованию и различной продуктивности.

Работа исследователей с генетически модифицированными мышами уже показала защитный эффект набора этих уникальных генов от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, что позволяет предположить более широкую пользу для здоровья, связанную с этими генетическими особенностями. Для большинства людей получение преимуществ от короткого сна остается недостижимой целью, но такие эксперименты, как воспроизведение розового шума для улучшения медленно-волнового сна, связанного с памятью, обещают изменить ситуацию в будущем, хоть пока и не способны восполнить фундаментальные потребности в продолжительном сне.

На данный момент врачи, ученые и эксперты, настаивают на том, что люди должны уделять первостепенное внимание определению собственной индивидуальной оптимальной продолжительности сна, а не погоне за обобщенными эталонами "продуктивного сна". Попытка ученых расшифровать эффективность сна на наш организм может в конечном итоге привести к усовершенствованию методов лечения заболеваний, связанных с недостатком сна и подарить миллионам людей шанс на более продуктивную жизнь, а также несколько дополнительных часов свободного времени, проведенного вне постели.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна. Исследователи полагают, что легкий сон в течение дня способен улучшить концентрацию и память, и даже предотвратить разрушительную болезнь.

Также Фокус писал о девяти простых способах улучшения качества сна. Миллионы людей испытывают проблемы со сном, что негативно отражается на их повседневной жизни, но это поправимо, говорят эксперты.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.