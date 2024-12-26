Розкрили секрет енергійних людей: учені дізналися, чому їм достатньо лише 4 години сну

Стабільний, хороший і тривалий сон є розкішшю і мріями для багатьох людей у сучасному світі з його ритмом життя. Поки одні чіпляються за додаткові хвилини сну, інші висипаються всього за кілька годин і вчені дізналися їхній секрет.

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Сон — процес, що має найважливіше значення для нашого організму, часто супроводжується універсальним правилом приділеного йому часу: сім-дев'ять годин на добу як еталон. Якщо відхилитися від цієї норми, то можна зіткнутися з такими ускладненнями, як погіршення пам'яті, серцеві захворювання або депресія. Однак невелика група людей кидає виклик цьому уявленню, повністю заповнюючи свої сили всього лише за чотири-шість годин відпочинку, пише Smithsonian.

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Генетичний код людей, які швидко сплять, порушує питання про значення якості сну і його тривалості, що може змінити наше розуміння самої біологічної мети сну, вважають вчені. Історично сон розглядався як час простою для відновлення тіла і розуму, а вчений Томас Едісон зовсім відкидав його як пережиток нашого "примітивного минулого". Але сучасна наука малює набагато складнішу і цікавішу картину його впливу і ролі в нашому житті.

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Стадії сну, включно з повільно-хвильовим і REM-соном, також відомим як фаза сну зі швидким рухом очей, сприяють зміцненню пам'яті, відновленню енергії та, що найголовніше, — видаленню шкідливих і дуже небезпечних відходів із мозку. Наслідки хронічного недосипання зачіпають далеко не один наш мозок і поширюються на багато галузей організму, від підвищеного ризику деменції до проблем із травленням.

Сучасні дослідження сну часто посилаються на модель Александра Борбелі 1970-х років, яка пояснює сон через циркадні ритми і гомеостаз сну. Однак дослідження, проведене під керівництвом доктора Луїса Птачека і доктора Йінг-Хуї Фу з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско та опубліковане в журналі Science, дало змогу долучити до рівняння дуже важливі генетичні моменти. У результаті ретельних досліджень їхня команда виявила мутації в деяких генах, які, як виявилося, забезпечують ефективний і якісний сон у коротші терміни, просто даючи деяким людям вроджену перевагу швидше висипатися.

Але на цьому їхні переваги не закінчилися, оскільки вчені з'ясували, що ці мутації, схоже, навіть захищають від типових для багатьох негативних наслідків позбавлення сну, таких як когнітивні порушення або підвищений стрес. Команда Птачека запропонувала теоретичну третю сторону, що впливає на нашу структуру сну — поведінковий драйв, який може пояснити, чому природжені короткосплячі досягають більшого за менший час. Поведінковий драйв — це мотиваційна сила, яка змушує людей залишатися активними та зосередженими, незважаючи на біологічні сигнали до відпочинку, як-от тиск сну або циркадних ритмів. У людей із природною короткою тривалістю сну цей драйв може допомогти ефективно функціонувати за меншої кількості нічного відпочинку, віддаючи перевагу неспанню та різній продуктивності.

Робота дослідників із генетично модифікованими мишами вже показала захисний ефект набору цих унікальних генів від нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера, що дає змогу припустити ширшу користь для здоров'я, пов'язану з цими генетичними особливостями. Для більшості людей отримання переваг від короткого сну залишається недосяжною метою, але такі експерименти, як відтворення рожевого шуму для поліпшення повільно-хвильового сну, пов'язаного з пам'яттю, обіцяють змінити ситуацію в майбутньому, хоча поки що й не здатні заповнити фундаментальні потреби в тривалому сні.

Наразі лікарі, вчені та експерти наполягають на тому, що люди повинні приділяти першочергову увагу визначенню власної індивідуальної оптимальної тривалості сну, а не гонитві за узагальненими еталонами "продуктивного сну". Спроба вчених розшифрувати ефективність сну на наш організм може зрештою призвести до вдосконалення методів лікування захворювань, пов'язаних із нестачею сну, і подарувати мільйонам людей шанс на продуктивніше життя, а також кілька додаткових годин вільного часу, проведеного поза ліжком.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.

Також Фокус писав про дев'ять простих способів поліпшення якості сну. Мільйони людей відчувають проблеми зі сном, що негативно відбивається на їхньому повсякденному житті, але це можна виправити, кажуть експерти.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.