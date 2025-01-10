Между деньгами и психикой: мужчины, зарабатывающие меньше женщин, более склонны к депрессии

Психическое здоровье людей, сформировавших семью порой зависит от многих моментов, связанных с их партнером. Однако недавно ученые выяснили, что один экономический фактор буквально вгоняет мужчин в депрессию, хотя и улучшает финансовые показатели.

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Недавнее исследование, проведенное учеными из Университета Дарема, указывает на значительную взаимосвязь между динамикой доходов в гетеросексуальных парах и состоянием психического здоровья мужчин. Исследование, проведенное на примере пар в Швеции, показало, что когда женщины становятся основными добытчиками в браке, у обоих партнеров повышается риск возникновения проблем с психическим здоровьем, пишет Daily Mail.

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Особенно ярко эффект психологического давления на фоне низкого заработка проявлялся у мужчин, для которых вероятность получить диагноз "психическое расстройство" возрасла на 11% по сравнению с 8% для всей выборки. Швеция, известная своей политикой гендерного равенства, послужила привлекательной средой для исследования: ученые проанализировали данные за десятилетие по парам, вступившим в брак в 2021 году и достигшим среднего возраста 37 лет.

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Несмотря на прогрессивную позицию страны, традиционные предпочтения мужчин быть более высокооплачиваемыми, похоже, сохраняются. По данным исследования, опубликованного в журнале The Economic Journal, мужчины были более склонны к диагнозам, связанным с наркотиками, в то время как у женщин-кормильцев чаще встречались невротические расстройства и расстройства, связанные со стрессом. Это подтверждает мысль о том, что общественные нормы все еще могут сильно влиять на личное благополучие.

Тенденция к тому, что женщины зарабатывают больше своих партнеров-мужчин, растет во всем мире. В Швеции и США доля таких пар выросла примерно на 25% с начала 2000-х годов. Однако негативные последствия для психического здоровья, наблюдаемые в данном исследовании, опровергают предположения о том, что экономическое равенство между полами уменьшит подобные различия.

Исследователи предостерегли от чрезмерных обобщений, но подчеркнули важность решения этих социальных проблем. Ведущий исследователь Демид Гетик указал на некоторые ограничения исследования, отметив, что в нем не изучались базовые представления и взгляды, подпитывающие эти тенденции. Он предположил, что даже в обществах, стремящихся к гендерному паритету, факторами могут быть укоренившиеся ожидания, связанные с полом и ролью заработка.

Это исследование способствует более широкому пониманию того, как экономическая динамика влияет на личное и общественное благосостояние. Оно согласуется с результатами других исследований, согласно которым экономические стрессы, даже в прогрессивных условиях, могут усугублять проблемы с психическим здоровьем людей. Хотя в исследовании не рассматривались пути решения проблемы, оно подчеркивает важность разработки систем поддержки и политики, которые смягчают психологические последствия изменения общественных норм.

Ранее Фокус писал о том, что одиночество повышает риск сердечной недостаточности. Новое исследование показывает, что как социальная изоляция, так и одиночество связаны с более высокими показателями сердечной недостаточности.

Также Фокус писал о том, что мозг одиноких людей работает совсем по-другому. Исследование показало, что существуют отличия не только между одинокими и не одинокими людьми, но даже между отдельными одиночками.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.