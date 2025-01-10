Між грошима і психікою: чоловіки, які заробляють менше за жінок, більш схильні до депресії

Психічне здоров'я людей, які сформували сім'ю, часом залежить від багатьох моментів, пов'язаних з їхнім партнером. Однак нещодавно вчені з'ясували, що один економічний фактор буквально вганяє чоловіків у депресію, хоча й покращує фінансові показники.

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Нещодавнє дослідження, проведене вченими з Університету Дарема, вказує на значний взаємозв'язок між динамікою доходів у гетеросексуальних парах і станом психічного здоров'я чоловіків. Дослідження, проведене на прикладі пар у Швеції, показало, що коли жінки стають основними годувальницями в шлюбі, в обох партнерів підвищується ризик виникнення проблем із психічним здоров'ям, пише Daily Mail.

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Особливо яскраво ефект психологічного тиску на тлі низького заробітку проявлявся в чоловіків, для яких імовірність отримати діагноз "психічний розлад" зросла на 11% порівняно з 8% для всієї вибірки. Швеція, відома своєю політикою гендерної рівності, послугувала привабливим середовищем для дослідження: науковці проаналізували дані за десятиліття за парами, які одружилися 2021 року і досягли середнього віку 37 років.

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Незважаючи на прогресивну позицію країни, традиційні переваги чоловіків бути більш високооплачуваними, схоже, зберігаються. За даними дослідження, опублікованого в журналі The Economic Journal, чоловіки були більш схильні до діагнозів, пов'язаних із наркотиками, тоді як у жінок-годувальниць частіше траплялися невротичні розлади і розлади, пов'язані зі стресом. Це підтверджує думку про те, що суспільні норми все ще можуть сильно впливати на особисте благополуччя.

Тенденція до того, що жінки заробляють більше за своїх партнерів-чоловіків, зростає в усьому світі. У Швеції та США частка таких пар зросла приблизно на 25% з початку 2000-х років. Однак негативні наслідки для психічного здоров'я, які спостерігаються в даному дослідженні, спростовують припущення про те, що економічна рівність між статями зменшить подібні відмінності.

Дослідники застерегли від надмірних узагальнень, але підкреслили важливість вирішення цих соціальних проблем. Провідний дослідник Демид Гетік вказав на деякі обмеження дослідження, зазначивши, що в ньому не вивчали базових уявлень і поглядів, які підживлюють ці тенденції. Він припустив, що навіть у суспільствах, які прагнуть гендерного паритету, факторами можуть бути вкорінені очікування, пов'язані зі статтю та роллю заробітку.

Це дослідження сприяє ширшому розумінню того, як економічна динаміка впливає на особистий і суспільний добробут. Воно узгоджується з результатами інших досліджень, згідно з якими економічні стреси, навіть у прогресивних умовах, можуть поглиблювати проблеми з психічним здоров'ям людей. Хоча в дослідженні не розглядалися шляхи розв'язання проблеми, воно підкреслює важливість розроблення систем підтримки та політики, які пом'якшують психологічні наслідки зміни суспільних норм.

Раніше Фокус писав про те, що самотність підвищує ризик серцевої недостатності. Нове дослідження показує, що як соціальна ізоляція, так і самотність пов'язані з більш високими показниками серцевої недостатності.

Також Фокус писав про те, що мозок самотніх людей працює зовсім по-іншому. Дослідження показало, що існують відмінності не тільки між самотніми і не самотніми людьми, але навіть між окремими одинаками.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.