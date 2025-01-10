Сендвіч-торт: рецепт оригінальної шведської закуски
Сендвіч-торт являє собою величезний торт із бутербродів. І дуже популярний у Скандинавії.
Сендвіч-торт, Smörgåstårta, або smørbrødterte норвезькою мовою, є пікантним пирогом, приготованим із кількох шарів різних сендвічів, прикрашеним вершковим сиром, овочами та морепродуктами або м'ясним асорті та сиром. Хоч це у Швеції і називають тортом, насправді це скоріше гігантський багатошаровий сендвіч, прикрашений так, щоб він мав вигляд торта. Рецептом поділилися на сайті Scandinavian Cookbook.
Шведський сендвіч-торт
Інгредієнти:
- скибочки білого хліба;
Перша начинка:
- 3 ст. л. сметани;
- 1 ст. л. діжонської гірчиці;
- 150 г копченого лосося;
- 50 г руколи.
Друга начинка:
- 6 зварених круто яєць;
- 2 ст. л. сметани;
- 3 ст. л. майонезу;
- 1 ст. л. діжонської гірчиці;
- 1 ст. л. свіжого кропу або зеленої цибулі.
Третя начинка:
- 125 г вершкового сиру;
- 2 ст. л. сметани;
- 200 г очищених креветок;
- 50 г руколи.
Топінг:
- 250 г вершкового сиру;
- 4 ст. л. сметани;
- 1 варене яйце;
- 1 огірок;
- 4 редиски;
- 1/2 лимона;
- 5 скибочок копченого лосося;
- 100 г очищених креветок;
- свіжий кріп.
Зріжте скоринки зі скибочок хліба. Розкладіть шість скибочок хліба прямокутником на блюді.
Змішайте крем-фреш і діжонську гірчицю та рівномірно розподіліть по прямокутнику з шести скибочок хліба. Викладіть копчений лосось рівним шаром і зверху посипте руколою. Зверху покласти ще шість скибочок хліба.
Почистіть варені яйця і розімніть їх у мисці зі сметаною, майонезом, гірчицею і кропом (або зеленою цибулею).
Рівномірно розподіліть яєчну суміш по прямокутнику зі скибочок хліба. Зверху покладіть ще шість скибочок хліба, злегка придавлюючи.
Змішайте вершковий сир із крем-фрешем і рівномірно розподіліть суміш по прямокутнику зі скибочок хліба. Зверху покладіть креветки та руколу. Зверху покладіть ще шість скибочок хліба, злегка придавлюючи.
Для топінгу змішайте вершковий сир і крем-фреш і розподіліть суміш рівним шаром зверху та з боків торта. Накрийте поліетиленовою плівкою. Дайте торту застигнути в холодильнику не менше години.
Наріжте варене яйце, огірок, редис і лимон. Прикрасьте верх торта яйцем, копченим лососем, креветками, огірком, редискою і свіжим кропом. Ви також можете додати трохи кропу або руколи з боків торта
Якщо вам не подобається рукола, ви можете використовувати будь-який салат або зелень на ваш смак.
Таку страву можна зберігати в холодильнику кілька днів, накривши її поліетиленовою плівкою.
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