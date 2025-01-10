Сендвіч-торт: рецепт оригінальної шведської закуски

Сендвіч-торт являє собою величезний торт із бутербродів. І дуже популярний у Скандинавії.

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Сендвіч-торт, Smörgåstårta, або smørbrødterte норвезькою мовою, є пікантним пирогом, приготованим із кількох шарів різних сендвічів, прикрашеним вершковим сиром, овочами та морепродуктами або м'ясним асорті та сиром. Хоч це у Швеції і називають тортом, насправді це скоріше гігантський багатошаровий сендвіч, прикрашений так, щоб він мав вигляд торта. Рецептом поділилися на сайті Scandinavian Cookbook.

Шведський сендвіч-торт

Інгредієнти:

скибочки білого хліба;

Перша начинка:

3 ст. л. сметани;

1 ст. л. діжонської гірчиці;

150 г копченого лосося;

50 г руколи.

Друга начинка:

6 зварених круто яєць;

2 ст. л. сметани;

3 ст. л. майонезу;

1 ст. л. діжонської гірчиці;

1 ст. л. свіжого кропу або зеленої цибулі.

Третя начинка:

125 г вершкового сиру;

2 ст. л. сметани;

200 г очищених креветок;

50 г руколи.

Топінг:

250 г вершкового сиру;

4 ст. л. сметани;

1 варене яйце;

1 огірок;

4 редиски;

1/2 лимона;

5 скибочок копченого лосося;

100 г очищених креветок;

свіжий кріп.

Зріжте скоринки зі скибочок хліба. Розкладіть шість скибочок хліба прямокутником на блюді.

Змішайте крем-фреш і діжонську гірчицю та рівномірно розподіліть по прямокутнику з шести скибочок хліба. Викладіть копчений лосось рівним шаром і зверху посипте руколою. Зверху покласти ще шість скибочок хліба.

Почистіть варені яйця і розімніть їх у мисці зі сметаною, майонезом, гірчицею і кропом (або зеленою цибулею).

Рівномірно розподіліть яєчну суміш по прямокутнику зі скибочок хліба. Зверху покладіть ще шість скибочок хліба, злегка придавлюючи.

Змішайте вершковий сир із крем-фрешем і рівномірно розподіліть суміш по прямокутнику зі скибочок хліба. Зверху покладіть креветки та руколу. Зверху покладіть ще шість скибочок хліба, злегка придавлюючи.

Для топінгу змішайте вершковий сир і крем-фреш і розподіліть суміш рівним шаром зверху та з боків торта. Накрийте поліетиленовою плівкою. Дайте торту застигнути в холодильнику не менше години.

Наріжте варене яйце, огірок, редис і лимон. Прикрасьте верх торта яйцем, копченим лососем, креветками, огірком, редискою і свіжим кропом. Ви також можете додати трохи кропу або руколи з боків торта

Якщо вам не подобається рукола, ви можете використовувати будь-який салат або зелень на ваш смак.

Таку страву можна зберігати в холодильнику кілька днів, накривши її поліетиленовою плівкою.

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