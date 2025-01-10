Сэндвич-торт: рецепт оригинальной шведской закуски

Сэндвич-торт представляет из себя огромный торт из бутербродов. И очень популярен в Скандинавии.

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Сэндвич-торт, Smörgåstårta, или smørbrødterte на норвежском языке, представляет собой пикантный пирог, приготовленный из нескольких слоев разных сэндвичей и украшенный сливочным сыром, овощами и морепродуктами или мясным ассорти и сыром. Хоть это в Швеции и называют тортом, на самом деле это скорее гигантский многослойный сэндвич, украшенный так, чтобы он выглядел как торт. Рецептом поделились на сайте Scandinavian Cookbook.

Шведский сэндвич-торт

Ингредиенты:

ломтика белого хлеба;

Первая начинка:

3 ст. л. сметаны;

1 ст. л. дижонской горчицы;

150 г копченого лосося;

50 г рукколы.

Вторая начинка:

6 сваренных вкрутую яиц;

2 ст. л. сметаны;

3 ст. л. майонеза;

1 ст. л. дижонской горчицы;

1 ст. л. свежего укропа или зеленого лука.

Третья начинка:

125 г сливочного сыра;

2 ст. л. сметаны;

200 г очищенных креветок;

50 г рукколы.

Топпинг:

250 г сливочного сыра;

4 ст. л. сметаны;

1 вареное яйцо;

1 огурец;

4 редиски;

1/2 лимона;

5 ломтиков копченого лосося;

100 г очищенных креветок;

свежий укроп.

Срежьте корочки с ломтиков хлеба. Разложите шесть ломтиков хлеба прямоугольником на блюде.

Смешайте крем-фреш и дижонскую горчицу и равномерно распределите по прямоугольнику из шести ломтиков хлеба. Выложите копченый лосось ровным слоем и сверху посыпать рукколой. Сверху положить еще шесть ломтиков хлеба.

Очистите вареные яйца и разомните их в миске со сметаной, майонезом, горчицей и укропом (или зеленым луком).

Равномерно распределите яичную смесь по прямоугольнику из ломтиков хлеба. Сверху положите еще шесть ломтиков хлеба, слегка придавливая.

Смешайте сливочный сыр с крем-фрешем и равномерно распределите смесь по прямоугольнику из ломтиков хлеба. Сверху положите креветки и рукколу. Сверху положите еще шесть ломтиков хлеба, слегка придавливая.

Для топпинга смешайте сливочный сыр и крем-фреш и распределите смесь ровным слоем по верху и бокам торта. Накройте полиэтиленовой пленкой. Дайте торту застыть в холодильнике не менее часа.

Нарежьте вареное яйцо, огурец, редис и лимон. Украсьте верх торта яйцом, копченым лососем, креветками, огурцом, редисом и свежим укропом. Вы также можете добавить немного укропа или рукколы по бокам торта

Если вам не нравится руккола, вы можете использовать любой салат или зелень по вашему вкусу.

Такое блюдо можно хранить в холодильнике несколько дней, накрыв его полиэтиленовой пленкой.

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