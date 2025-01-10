Може лікувати печінку та ожиріння: вчені відкрили нову важливу молекулу

Науковці виявили складний зв'язок між мікробами кишківника та нашим організмом, який регулює жировий обмін і рівень холестерину. Це відкриття дало їм надію на створення нових ліків від різних небезпечних захворювань.

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Нещодавнє доклінічне дослідження, проведене фахівцями Weill Cornell Medicine та Інституту Бойса Томпсона при Корнельському університеті, виявило складний взаємозв'язок між людським організмом і корисними мікробами кишківника в регулюванні жирового обміну та рівня холестерину в ньому. Ці механізми, як виявилося, зачіпають найважливіші аспекти нашого метаболізму, що може бути використано вченими для створення нових ефективних ліків, пише News Medical.

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Дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications, продемонструвало, як ця взаємодія впливає на виробництво жовчних кислот, що мають вирішальне значення для перетравлення жирів і метаболічних процесів.

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Вченим давно було відомо, що мікроби кишківника сприяють розщепленню жовчних кислот, які синтезуються з холестерину в печінці та відіграють ключову роль у перетравленні жирів. Ці кислоти також виконують функцію сигнальних молекул, взаємодіючи з рецептором FXR і регулюючи метаболізм холестерину та вироблення жовчі.

У новому дослідженні вчені виділили нову молекулу, метилцистеамін жовчної кислоти (BA-MCY), що виробляється клітинами кишечника, яка протидіє FXR-стимулюючому ефекту модифікованих жовчних кислот. Цей механізм забезпечує баланс вироблення жовчі, запобігаючи метаболічній дисрегуляції.

Доктор Девід Артіс, директор Weill Cornell Medicine, виділив діалог між мікробами кишківника і господарем як найважливіший інструмент у регулюванні вироблення жовчних кислот. Доктор Френк Шредер, співавтор дослідження, наголосив на ширшій ролі жовчних кислот, крім травлення, зазначивши їхню функцію в загальній метаболічній сигналізації організму. Міждисциплінарний підхід вчених до дослідження використовував нецільову метаболоміку, що дає змогу виокремити молекули, які продукуються господарем і залежать від присутності мікроорганізмів.

BA-MCY виявилися критичними елементами в підтримці цього балансу, причому на їхнє виробництво впливають дієтичні чинники, такі як споживання клітковини. Отримані результати також мають багатообіцяючі наслідки для майбутніх методів підтримки та зміцнення здоров'я людини. Так, вченими було показано, що підвищений рівень BA-MCY в доклінічних моделях знижує накопичення жиру в печінці, а споживання харчових волокон збільшує вироблення BA-MCY.

Доктор Мохаммад Аріфуззаман зазначив, що ці дані можуть стати основою для лікування таких захворювань, як жирова хвороба печінки та ожиріння. Майбутні дослідження спрямовані на вивчення регуляції взаємодії мікробів і господарів при різних захворюваннях, від хронічного запалення до раку. Це дослідження не тільки створює основу для розуміння ролі мікробіоти кишківника у здоров'ї, а й підкреслює потенціал дієтичних втручань в управління загальним метаболічним здоров'ям.

Раніше Фокус писав про рівень забруднення повітря, який призведе до серцевого нападу вже через годину. Нове дослідження припускає, що рівень забруднення повітря, який раніше вважався безпечним, може призвести до швидкої смерті.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося спостерігати за першими секундами запуску серця в ембріоні. Вивчаючи перші секунди життя серця у ще молодого ембріона, вчені дізналися багато цікавих фактів, наприклад, про те, що серце починає працювати ще не будучи сформованим.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.