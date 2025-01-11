Дарит часы жизни за час ходьбы: ученые рассказали о пользе простой прогулки

В современном мире передвижение пешком часто уступает поездке на транспорте в плане удобности. Однако ученые выяснили, что такая повседневная активность может серьезно увеличить наши шансы на долгую и здоровую жизнь.

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Недавнее исследование выявило значительную пользу от ходьбы, утверждая, что она потенциально может добавить годы к жизни человека. Исследователи проанализировали данные Национального исследования здоровья и питания (NHANES), в котором принимали участие взрослые люди в возрасте 40 лет и старше и обнаружили явные полезные эффекты такой простой активности, пишет Good Housekeeping.

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С помощью мониторов активности и математического моделирования ученые выяснили, что ходьба в течение 160 минут в день в темпе 5 км в час коррелирует с увеличением продолжительности жизни. Согласно полученным данным, опубликованным в журнале British Journal of Sports Medicine, такой уровень активности может увеличить среднюю продолжительность жизни с 78,6 до 84 лет, то есть более чем на пять лет.

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В исследовании также были отмечены риски, связанные с низким уровнем активности. Нахождение в группе с самым низким уровнем физической активности связали с сокращением продолжительности жизни примерно на шесть лет. Однако для тех, кто входит в эту группу, добавление всего 111 минут ходьбы в день может привести к увеличению продолжительности жизни почти на 11 лет.

Эти результаты отчетливо показали, что даже умеренная физическая активность может оказать преобразующее воздействие на здоровье и продолжительность жизни. Эксперты, такие как доктор Адедапо Илуйомаде, кардиолог-профилактик из Baptist Health Miami Cardiac & Vascular Institute, подтвердили выводы исследования. Доктор Илуйомаде отметил, что добавление всего одного часа ходьбы в день может привести к ощутимому увеличению продолжительности жизни — потенциально добавляя часы жизни за каждый час ходьбы.

Кроме того, ходьба поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, снижает стресс и уменьшает риск хронических заболеваний, таких как диабет второго типа, болезни сердца и некоторые виды рака. Доктор Алиша Гудрум из PlushCare также отметила, что ходьба — это общедоступное занятие, не имеющее финансовых барьеров, что делает ее полезной для разных слоев населения. Чтобы сделать ходьбу более доступной, эксперты рекомендуют включить ее в ежедневный распорядок дня.

Такие простые изменения, как парковка вдали от подъездов, использование лестниц или несколько коротких прогулок в течение дня, могут изменить ситуацию к лучшему, считают врачи. Ходьба также может служить социальным мероприятием, способствуя налаживанию связей и одновременно поощряя физическую активность.

Это исследование выделило сильный, улучшающий жизнь потенциал такого простого и постоянного занятия, как ходьба. Ее доступность делает эту активность достижимой целью для людей любого уровня физической подготовки и возраста. Как метко подметил доктор Илуйомаде, главное — это постоянство: "Каждый шаг важен на пути к здоровой и долгой жизни".

Ранее Фокус писал о самой короткой трехсекундной тренировке, помогающей накачать мышцы. Ученые считают, что частые, но короткие тренировки, принесут больше эффекта, чем редкие, но длительные.

Также Фокус писал о том, как физические упражнения помогают снизить риск инсульта. Также ежедневные прогулки потенциально могут способствовать снижению вероятности развития нарушений сердечного ритма, известных как фибрилляция предсердий.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.