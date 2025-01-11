Дарує години життя за годину ходьби: вчені розповіли про користь простої прогулянки

У сучасному світі пересування пішки часто поступається поїздці на транспорті в плані зручності. Однак учені з'ясували, що така повсякденна активність може серйозно збільшити наші шанси на довге і здорове життя.

Related video

Нещодавнє дослідження виявило значну користь від ходьби, стверджуючи, що вона потенційно може додати роки до життя людини. Дослідники проаналізували дані Національного дослідження здоров'я і харчування (NHANES), в якому брали участь дорослі люди у віці 40 років і старше і виявили явні корисні ефекти такої простої активності, пише Good Housekeeping.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

За допомогою моніторів активності та математичного моделювання вчені з'ясували, що ходьба протягом 160 хвилин на день у темпі 5 км на годину корелює зі збільшенням тривалості життя. Згідно з отриманими даними, опублікованими в журналі British Journal of Sports Medicine, такий рівень активності може збільшити середню тривалість життя з 78,6 до 84 років, тобто більш ніж на п'ять років.

Важливо

Думки, що зміцнюють організм: як життєві цілі допомагають нам бути здоровішими

У дослідженні також були відзначені ризики, пов'язані з низьким рівнем активності. Перебування в групі з найнижчим рівнем фізичної активності пов'язали зі скороченням тривалості життя приблизно на шість років. Однак для тих, хто входить до цієї групи, додавання всього 111 хвилин ходьби на день може призвести до збільшення тривалості життя майже на 11 років.

Ці результати чітко показали, що навіть помірна фізична активність може мати перетворювальний вплив на здоров'я і тривалість життя. Експерти, такі як доктор Адедапо Ілуйомаде, кардіолог-профілактик з Baptist Health Miami Cardiac & Vascular Institute, підтвердили висновки дослідження. Доктор Ілуйомаде зазначив, що додавання всього однієї години ходьби на день може призвести до відчутного збільшення тривалості життя — потенційно додаючи години життя за кожну годину ходьби.

Крім того, ходьба підтримує здоров'я серцево-судинної системи, знижує стрес і зменшує ризик хронічних захворювань, таких як діабет другого типу, хвороби серця і деякі види раку. Доктор Аліша Гудрум із PlushCare також зазначила, що ходьба — це загальнодоступне заняття, яке не має фінансових бар'єрів, що робить її корисною для різних верств населення. Щоб зробити ходьбу доступнішою, експерти рекомендують включити її в щоденний розпорядок дня.

Такі прості зміни, як паркування подалі від під'їздів, використання сходів або кілька коротких прогулянок протягом дня, можуть змінити ситуацію на краще, вважають лікарі. Ходьба також може слугувати соціальним заходом, сприяючи налагодженню зв'язків і одночасно заохочуючи фізичну активність.

Це дослідження виділило сильний потенціал такого простого і постійного заняття, як ходьба, який поліпшує життя. Її доступність робить цю активність досяжною метою для людей будь-якого рівня фізичної підготовки та віку. Як влучно помітив доктор Ілуйомаде, головне — це сталість: "Кожен крок важливий на шляху до здорового і довгого життя".

Раніше Фокус писав про найкоротше трисекундне тренування, що допомагає накачати м'язи. Вчені вважають, що часті, але короткі тренування, принесуть більше ефекту, ніж рідкісні, але тривалі.

Також Фокус писав про те, як фізичні вправи допомагають знизити ризик інсульту. Також щоденні прогулянки потенційно можуть сприяти зниженню ймовірності розвитку порушень серцевого ритму, відомих як фібриляція передсердь.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.