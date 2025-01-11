Замедлить время, словно в "Матрице": ученый рассказал о необычной способности многих людей

Хотя идея того, что мы можем в мгновение замедлить окружающий мир до скорости улитки, уже давно связана с фантастикой, некоторые ученые считают это реальным. Опросив большое количество людей, они рассказали о том, сколько раз они с этим сталкивались.

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Исследуя "опыт расширения времени" (ОРВ) ученые изучили особое состояние когда люди воспринимают время замедленным в моменты высокой интенсивности, подобно эффекту замедления времени в кинофильме "Матрица". Несмотря на всю фантастичность такой способности, ученые считают, что в какой-то степени люди могут достичь момента, когда это станет реальностью, пишет The Conversation.

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Психолог Стив Тейлор из Университета Лидса Беккета изучает этот особый феномен, и предполагает, что такие необычные способности могут служить эволюционным механизмом, повышающим концентрацию внимания и способность принимать решения в критических, часто опасных для жизни ситуациях в секунду.

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Обычно ОРВ происходят во время таких событий, как аварии, спортивные состязания или измененные состояния сознания, вызванные медитацией или галлюциногенами. Интерес Тейлора вызвал личный случай в 2014 году, когда в результате автомобильной аварии он испытал чувство замедленного времени и повышенной ясности. Размышляя об этом, он понял, что способность обрабатывать сложные детали и принимать быстрые решения в таких обстоятельствах указывает на явление, выходящее за рамки простых реакций, вызванных адреналином.

В ходе своего наблюдения, включавшего интервью с многочисленными людьми, которые рассказывали о похожем опыте, Тейлор подсчитал, что 85% из них сталкиваются хотя бы с одним ОРВ в течение жизни. Спорным аспектом ОРВ является вопрос о том, является ли это ощущение замедления времени реальным или это просто обман памяти.

Некоторые теории предполагают, что в экстремальных ситуациях повышенная сенсорная осведомленность создает яркие воспоминания, которые впоследствии кажутся растянутыми. Однако Тейлор утверждает, что ясность и ощущаемое дополнительное время в данный момент указывают на то, что ОРВ — это не просто ретроспективные иллюзии, а настоящие временные искажения.

Выводы Тейлора о ОРВ бросают вызов традиционным представлениям о человеческом восприятии, предполагая, что эти моменты повышенного осознания и замедленного времени могут быть глубоко заложенными в нас механизмами выживания. Его работа подталкивает научный мир к дальнейшему научному исследованию нейронных и психологических основ этого явления, потенциально открывая новые способы адаптации нашего мозга под внешним давлением.

Ранее Фокус писал о том, что ученые хотят соединить мозг людей со Вселенной. Решив проверить одну из теорий, они занялись разработкой устройства, способного соединить наш мозг с явлением вселенских масштабов.

Также Фокус писал о том, как определить обладателей "подвижного интеллекта". Подвижный интеллект довольно сильно отличается от своего более стандартного вида, и ученые выделили черты характера, по которым можно определить его носителей.

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