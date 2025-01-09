Путешествие во времени возможно: физики решили знаменитый "парадокс убитого дедушки"
В теориях, предполагающих возможность возвращения в прошлое, одной из главных проблем является "парадокс убитого дедушки". Его решение предполагает, что путешествия во времени теоретически возможны.
Многие физики считают, что путешествие во времени невозможно, хотя не все ученые с этим согласны. Одна из причин невозможности перемещений во времени касается известного "парадокса убитого дедушки". Он предполагает, что путешественник во времени, когда вернется в прошлое, может своими действиями помешать своему дедушке иметь детей. Проще говоря, человек может стать причиной смерти своего дедушки. Это значит, что сам путешественник во времени исчезнет. Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Classical and Quantum Gravity, считают, что нашли решение этого парадокса, а значит путешествия во времени, по крайней мере теоретически, возможны, пишет Live Science.
У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Путешествие во времени — что говорит теория относительности?
Существующее понимание времени основано на физике Ньютона, которая предполагает линейное развитие событий из прошлого в будущее. В то же время теория относительности Эйнштейна предполагает, что во Вселенной существуют замкнутые времениподобные кривые. Это своеобразные пути через пространство-время в виде петель, которые замыкаются сами на себе, а значит с их помощью теоретически можно путешествовать во времени. Такие петли времени возникают из-за сильного искривления пространства, когда происходит сильное искривление времени, согласно теории.
Таким образом, если человек на космическом корабле будет лететь вдоль такой петли, то он теоретически может вернуться обратно в исходную точку не только в пространстве, но и во времени. Физики считают, что замкнутые времениподобные кривые могут создавать вокруг себя черные дыры.
Законы термодинамики меняются в петле времени
В то же время одно из самых больших проблем путешествий во времени являются парадоксы, которые они создают. И "парадокс убитого дедушки" является лишь одним из самых известных примеров таких парадоксов. Такие проблемы возникают из-за того, что считается, что законы термодинамики, которые управляют теплом и энергией во Вселенной, будут нормально работать в петле времени.
Авторы исследования считают, что закон возрастающей энтропии, то есть термодинамическая величина, которая измеряет степень беспорядка в системе, является единственным законом физики, который различает прошлое и будущее. Энтропия является единственной причиной, почему люди помнят прошлое и могут предсказать будущее, говорят физики.
Авторы исследования считают, что законы термодинамики сильно меняются в замкнутой времениподобной кривой. В такой петле времени возникают квантовые колебания, которые могут стереть энтропию.
Путешествие во времени теоретически возможно
Физики считают, что квантовые колебания в петле времени при уменьшении энтропии могут привести к исчезновению воспоминаний человека, а старение будет обращено вспять, то есть путешественник во времени может наоборот становиться моложе. Такое явление может сделать даже необратимые события, такие убийство дедушки, временными в петле времени. Таким образом этот парадокс исчезает.
Физики, используя принцип самосогласованности (он гласит, что при возвращении в прошлое вероятность появления действия, которое изменит уже существующие события, близка к нулю), предполагают, что самосогласованность истории естественным образом следует из законов квантовой физики.
Исходя из данного исследования путешествие во времени теоретически возможно, как и предсказывает теория относительности Эйнштейна. Но никто пока не смог доказать, что замкнутые времениподобные кривые существуют во Вселенной. Многие физики не верят в их существование. Более 30 лет назад физик Стивен Хокинг даже предложил гипотезу о защищенности хронологии, согласно которой законы физики изначально препятствуют созданию петель времени.
Как уже писал Фокус, скоро Луна "поглотит" Марс на 4 часа. Очень яркий Марс будет закрыт полной Луной во время особенного астрономического явления.
Также Фокус писал о том, что физики впервые увидели квантовую запутанность у частиц, из которых состоит протон. Это открытие поможет понять, как именно квантовая запутанность влияет на структуру протонов.
Еще Фокус писал о том, как будет выглядеть карта мира через 250 млн лет. Ученые смоделировали то, каким будет будущий суперконтинент, учитывая движение тектонических плит.