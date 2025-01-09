Как будет выглядеть карта мира через 250 млн лет: у кого появятся новые соседи (фото)

Ученые смоделировали то, каким будет будущий суперконтинент, учитывая движение тектонических плит.

Related video

Поверхность Земли – это огромный пазл, где каждый его кусочек является тектонической плитой, которая движет очень медленно. В результате таких движений на планете происходят землетрясения, растут горные хребты, а континенты медленно дрейфуют. На протяжении миллионов лет эти процессы заставляли массивы суши сталкиваться, образуя суперконтиненты, пишет JasonDeegan.

Примерно 335 млн лет назад на Земле доминировал самый известный суперконтинент Пангея. В конце концов она разделилась на континенты, которые мы знаем. Но Пангея была далеко не первым суперконтинентом, так как до нее была Колумбия (1,5 млрд лет назад) и Родиния (750 млн лет назад).

Хотя перемещение континентов может казаться незаметным изо дня в день, в геологических масштабах времени эти сдвиги формируют само лицо нашей планеты. Используя сейсмические данные и сложное геологическое моделирование, ученые начали набрасывать эскизы того, как может выглядеть следующий суперконтинент.

Так будет выглядеть Пангея Проксима Фото: C. R. Scotese

Предсказать точное расположение континентов через четверть миллиарда лет в будущем — непростая задача. Такие переменные, как скорость движения плит и их взаимодействие, вносят уровень неопределенности, который трудно предсказать. Тем не менее, исследователи наметили четыре вероятных сценария для следующего суперконтинента:

Новопангея: в этом сценарии континенты дрейфуют к Тихому океану, в конечном итоге полностью закрывая его;

Аурика: здесь Индия становится центральной частью обширного массива суши, объединяя окружающие континенты;

Амасия: эта модель предполагает слияние Северной Америки и Азии на Северном полюсе, образуя уникальный арктический суперконтинент;

Пангея Проксима: этот сценарий является наиболее вероятным и предсказывает слияние Африки, Америки, Евразии, Австралии и Антарктиды в огромный массив суши.

Каждый из этих сценариев рисует другую картину далекого будущего Земли, на которое влияет сложная и динамичная природа тектонических движений.

Среди предложенных моделей Пангея Проксима выделяется своим подробным и убедительным видением будущего нашей планеты. Согласно этой модели, почти все нынешние континенты столкнутся, образуя единый суперконтинент, окутанный огромным мировым океаном. Хотя некоторые регионы, такие как Шотландия и Новая Зеландия, могут остаться изолированными, большинство стран окажутся рядом с неожиданными соседями.

Южная Америка сливается с Африкой, закрывая Атлантический океан, в то время как Европа смещается на север, чтобы соседствовать с тем, что сейчас является Азией. Такие драматические сдвиги приведут к совершенно новым географическим и геополитическим ландшафтам. Эта визуализация в значительной степени основана на работе палеогеографа К. Р. Скотезе, который тщательно собрал сейсмические данные и геологические модели, чтобы создать всеобъемлющую карту Пангеи Проксима.

Напомним, как появился затонувший восьмой континент на Земле. Исследователи выяснили, как раскололся континент, но пока не понимают силу природы, которая приложила к этому руку.