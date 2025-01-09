Який вигляд матиме карта світу через 250 млн років: у кого з'являться нові сусіди (фото)

Вчені змоделювали те, яким буде майбутній суперконтинент, враховуючи рух тектонічних плит.

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Поверхня Землі — це величезний пазл, де кожен його шматочок є тектонічною плитою, яка рухається дуже повільно. У результаті таких рухів на планеті відбуваються землетруси, ростуть гірські хребти, а континенти повільно дрейфують. Протягом мільйонів років ці процеси змушували масиви суші стикатися, утворюючи суперконтиненти, пише JasonDeegan.

Приблизно 335 млн років тому на Землі домінував найвідоміший суперконтинент Пангея. Зрештою вона розділилася на континенти, які ми знаємо. Але Пангея була далеко не першим суперконтинентом, оскільки до неї була Колумбія (1,5 млрд років тому) і Родінія (750 млн років тому).

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Хоча переміщення континентів може здаватися непомітним день у день, у геологічних масштабах часу ці зрушення формують саме обличчя нашої планети. Використовуючи сейсмічні дані та складне геологічне моделювання, вчені почали накидати ескізи того, який вигляд може мати наступний суперконтинент.

Так виглядатиме Пангея Проксима Фото: C. R. Scotese

Передбачити точне розташування континентів через чверть мільярда років у майбутньому — непросте завдання. Такі змінні, як швидкість руху плит і їхня взаємодія, вносять рівень невизначеності, який важко передбачити. Проте, дослідники намітили чотири ймовірні сценарії для наступного суперконтиненту:

Новопангея: у цьому сценарії континенти дрейфують до Тихого океану, в кінцевому підсумку повністю закриваючи його;

Ауріка: тут Індія стає центральною частиною великого масиву суші, об'єднуючи навколишні континенти;

Амасія: ця модель передбачає злиття Північної Америки та Азії на Північному полюсі, утворюючи унікальний арктичний суперконтинент;

Пангея Проксима: цей сценарій є найімовірнішим і передбачає злиття Африки, Америки, Євразії, Австралії та Антарктиди у величезний масив суші.

Кожен із цих сценаріїв малює іншу картину далекого майбутнього Землі, на яке впливає складна і динамічна природа тектонічних рухів.

Серед запропонованих моделей Пангея Проксима виділяється своїм докладним і переконливим баченням майбутнього нашої планети. Згідно з цією моделлю, майже всі нинішні континенти зіткнуться, утворюючи єдиний суперконтинент, оповитий величезним світовим океаном. Хоча деякі регіони, як-от Шотландія та Нова Зеландія, можуть залишитися ізольованими, більшість країн опиняться поруч із несподіваними сусідами.

Південна Америка зливається з Африкою, закриваючи Атлантичний океан, у той час як Європа зміщується на північ, щоб бути сусідами з тим, що зараз є Азією. Такі драматичні зрушення призведуть до абсолютно нових географічних і геополітичних ландшафтів. Ця візуалізація значною мірою ґрунтується на роботі палеогеографа К. Р. Скотезе, який ретельно зібрав сейсмічні дані та геологічні моделі, щоб створити всеосяжну карту Пангеї Проксима.

Нагадаємо, як з'явився затонулий восьмий континент на Землі. Дослідники з'ясували, як розколовся континент, але поки не розуміють силу природи, яка доклала до цього руку.