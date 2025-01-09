Подорож у часі можлива: фізики вирішили знаменитий "парадокс убитого дідуся"

У теоріях, які передбачають можливість повернення в минуле, однією з головних проблем є "парадокс убитого дідуся". Його рішення передбачає, що подорожі в часі теоретично можливі.

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Багато фізиків вважають, що подорож у часі неможлива, хоча не всі вчені з цим згодні. Одна з причин неможливості переміщень у часі стосується відомого "парадокса вбитого дідуся". Він передбачає, що мандрівник у часі, коли повернеться в минуле, може своїми діями завадити своєму дідусеві мати дітей. Простіше кажучи, людина може стати причиною смерті свого дідуся. Це означає, що сам мандрівник у часі зникне. Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Classical and Quantum Gravity, вважають, що знайшли розв'язання цього парадокса, а отже подорожі в часі, принаймні теоретично, можливі, пише Live Science.

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Подорож у часі — що говорить теорія відносності?

Існуюче розуміння часу ґрунтується на фізиці Ньютона, яка передбачає лінійний розвиток подій із минулого в майбутнє. Водночас теорія відносності Ейнштейна припускає, що у Всесвіті існують замкнуті часоподібні криві. Це своєрідні шляхи через простір-час у вигляді петель, що замикаються самі на собі, а отже за їхньою допомогою теоретично можна мандрувати в часі. Такі петлі часу виникають через сильне викривлення простору, коли відбувається сильне викривлення часу, згідно з теорією.

Таким чином, якщо людина на космічному кораблі летітиме вздовж такої петлі, то вона теоретично може повернутися назад у вихідну точку не тільки в просторі, а й у часі. Фізики вважають, що замкнуті часоподібні криві можуть створювати навколо себе чорні діри.

Закони термодинаміки змінюються в петлі часу

Водночас однією з найбільших проблем подорожей у часі є парадокси, які вони створюють. І "парадокс убитого дідуся" є лише одним із найвідоміших прикладів таких парадоксів. Такі проблеми виникають через те, що вважається, що закони термодинаміки, які керують теплом та енергією у Всесвіті, будуть нормально працювати в петлі часу.

Автори дослідження вважають, що закон зростаючої ентропії, тобто термодинамічна величина, яка вимірює ступінь безладу в системі, є єдиним законом фізики, що розрізняє минуле і майбутнє. Ентропія є єдиною причиною, чому люди пам'ятають минуле і можуть передбачити майбутнє, кажуть фізики.

Теорія відносності Ейнштейна передбачає, що у Всесвіті існують замкнуті часоподібні криві. Це своєрідні шляхи через простір-час у вигляді петель, які замикаються самі на собі, а значить за їхньою допомогою теоретично можна подорожувати в часі Фото: IFLS

Автори дослідження вважають, що закони термодинаміки сильно змінюються в замкнутій часоподібній кривій. У такій петлі часу виникають квантові коливання, які можуть стерти ентропію.

Подорож у часі теоретично можлива

Фізики вважають, що квантові коливання в петлі часу під час зменшення ентропії можуть призвести до зникнення спогадів людини, а старіння буде обернено назад, тобто мандрівник у часі може навпаки ставати молодшим. Таке явище може зробити навіть незворотні події, як-от вбивство дідуся, тимчасовими в петлі часу. Таким чином цей парадокс зникає.

Фізики, використовуючи принцип самоузгодженості (він свідчить, що під час повернення в минуле ймовірність появи дії, яка змінить уже наявні події, близька до нуля), припускають, що самоузгодженість історії природно випливає із законів квантової фізики.

Виходячи з цього дослідження, подорож у часі теоретично можлива, як і передбачає теорія відносності Ейнштейна. Але ніхто поки не зміг довести, що замкнуті часоподібні криві існують у Всесвіті. Багато фізиків не вірять у їхнє існування. Понад 30 років тому фізик Стівен Гокінг навіть запропонував гіпотезу про захищеність хронології, згідно з якою закони фізики від початку перешкоджають створенню петель часу.

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