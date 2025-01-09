Скоро Місяць "поглине" Марс на 4 години: коли можна побачити цю астрономічну подію

Дуже яскравий Марс буде закритий Місяцем під час особливого астрономічного явища.

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Неозброєним оком можна буде спостерігати покриття Марса Місяцем, хоча для кращого огляду потрібно використовувати додаткове обладнання. Червона планета зникне на 4 години за супутником Землі і це астрономічне явище називається покриттям, пише Live Science.

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Терміном "покриття" в астрономії називається явище, коли з погляду Землі один небесний об'єкт має більший вигляд за розміром, ніж більш далеке космічне тіло, і таким чином повністю або частково закриває його собою. Найчастіше із Землі можна спостерігати покриття Місяцем зірок та інших планет Сонячної системи.

Після заходу Сонця ввечері 13 січня і протягом ще 4 годин можна буде побачити покриття Місяцем Марса. Цікаво, що це покриття відбудеться в той час, коли Марс перебуватиме в протистоянні. Тобто Червона планета буде розташована прямо навпроти Сонця на небі Землі й обидві планети перебуватимуть практично на одній лінії. При цьому Марс у той час перебуватиме найближче до нашої планети і буде дуже яскравим.

Для того, щоб добре роздивитися покриття Місяцем Марса, потрібен бінокль або аматорський телескоп. Але найголовніше необхідно, щоб поруч не було занадто багато штучного освітлення, яке заважатиме огляду.

13 січня Місяць буде повним і супутник Землі перебуватиме візуально близько до Марса до ранку 14 січня.

Хоча покриття Місяцем Марса можна побачити і неозброєним оком, адже обидва об'єкти буде дуже яскравими, щоб роздивитися окремі особливості їхньої поверхні необхідне додаткове обладнання. Зокрема, можна за допомогою бінокля або телескопа побачити найбільші кратери на Марсі та Місяці.

Коли Марс перебуває найближче до Землі, то можна добре розгледіти північну полярну шапку Червоної планети, що протирається на 1000 км, і Долину Маринера, тобто найбільший каньйон у Сонячній системі. Його ширина становить 600 км, а довжина — 3000 км.

Наступне покриття Місяцем Марса можна буде побачити в лютому цього року.

Варто сказати, що погодні умови, а також місце розташування можуть впливати на те, наскільки добре буде видно покриття Місяцем Марса.

Як уже писав Фокус, рідкісний астероїд завширшки 4 км летить до Землі, і він перебуватиме найближче до нас уперше за 100 років. Величезний астероїд (887) Алінда навіть можна буде побачити за допомогою бінокля.

Також Фокус писав про те, що в лютому можна буде спостерігати дуже рідкісне вирівнювання планет, коли відразу 7 світів Сонячної системи будуть візуально здаватися розташованими майже на одній лінії. У січні відбудеться менш рідкісне, але все ж не менш вражаюче вирівнювання 6 планет.