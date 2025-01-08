Рідкісний парад планет: коли можна побачити унікальне розміщення світів Сонячної системи (фото)

Дуже рідкісне видовище можна буде побачити в лютому, але в січні очікується не менш вражаюча подія.

Related video

Саме по собі таке явище, як планетарне вирівнювання, не є рідкістю. Але побачити відразу 7 планет, які вишикувалися, здавалося б, практично на одній лінії, вдається дуже рідко. Але саме така подія очікується в лютому. Хоча до цього можна буде спостерігати в січні ще одне досить рідкісне планетарне вирівнювання, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Насправді, не є рідкістю розміщення декількох планет по один бік від Сонця в один і той самий час, здавалося б, на одній лінії. Але набагато рідше можна побачити планетарне вирівнювання всіх інших семи планет Сонячної системи.

Будь-яке розміщення таким чином планет у кількості від трьох до восьми називається планетарним вирівнюванням. У випадку з вісьмома планетами враховується ще й Земля. Якщо в ряд збираються 5, 6 або 7 планет, то це називається великим планетарним вирівнюванням. Але 5 планет розміщуються таким чином набагато частіше, ніж 6. Але розміщення на одній уявній лінії відразу семи планет є надзвичайно рідкісною подією.

Найближчим часом на нас очікує відразу два так звані паради планет.

Планетарне вирівнювання шести планет 21 січня 2025 року Фото: ScienceAlert

Незабаром після заходу Сонця 21 січня 2025 року в небі можна буде побачити планетарне вирівнювання шести планет: Марса, Юпітера, Урана, Нептуна, Венери і Сатурна.

Незабаром після заходу Сонця 28 лютого 2025 року в небі можна буде побачити найрідкісніше планетарне вирівнювання семи планет: Сатурна, Меркурія, Нептуна, Венери, Урана, Юпітера і Марса.

Планетарне вирівнювання семи планет 28 лютого 2025 року Фото: ScienceAlert

Планетарні вирівнювання не схожі на те, що можна побачити на ілюстраціях Сонячної системи, адже в реальності планети розміщені трохи інакше. Усі планети Сонячної системи обертаються навколо Сонця в площині, яка називається екліптикою. Орбіти деяких планет злегка нахилені вище або нижче від цієї площини, але всі вони перебувають більш-менш на одному рівні. Це сталося завдяки тому, як сформувалися планети навколо Сонця.

Наше Сонце виникло з газової хмари, яка стиснулася під дією гравітації і почала збирати навколишню матерію для накопичення маси. Частина цієї матерії залишилася кружляти навколо молодого Сонця у вигляді протопланетного диска. Саме в ньому сформувалися планети Сонячної системи. Через те, що на них не чинили гравітаційний вплив інші об'єкти, планети залишилися кружляти навколо Сонця в досить рівному положенні.

Іноді планети перебувають по один бік від Сонця, рухаючись по своїх орбітах, тому ми можемо побачити їх у небі в один і той самий час.

Для того, щоб найкраще спостерігати два планетарних вирівнювання в січні та лютому, необхідно скористатися біноклем або телескопом. Хоча деякі планети буде видно неозброєним оком.

Як уже писав Фокус, астронавт з МКС побачив вражаюче полярне сяйво на Землі. Астронавт NASA Дон Петтіт продовжує робити знімки нашої планети і явищ, які відбуваються в її атмосфері, перебуваючи на борту Міжнародної космічної станції.

Також Фокус писав про те, що фізики придумали метод дуже швидких польотів у космосі, що дасть змогу долетіти до найближчої зірки в 1000 разів швидше, ніж зараз.