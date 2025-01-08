Редкий парад планет: когда можно увидеть уникальное размещение миров Солнечной системы (фото)

Очень редкое зрелище можно будет увидеть в феврале, но в январе ожидается не менее впечатляющее событие.

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Само по себе такое явление, как планетарное выравнивание не является редкостью. Но увидеть сразу 7 планет, которые выстроились, казалось бы, практически на одной линии, удается очень редко. Но именно такое событие ожидается в феврале. Хотя до этого можно будет наблюдать в январе еще одно достаточно редкое планетарное выравнивание, пишет ScienceAlert.

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На самом деле, не является редкостью размещение нескольких планет по одну сторону от Солнца в одно и то же время, казалось бы, на одной линии. Но намного реже можно увидеть планетарное выравнивание всех остальных семи планет Солнечной системы.

Любое размещение таким образом планет в количестве от трех до восьми называется планетарным выравниванием. В случае с восемью планетами учитывается еще и Земля. Если в ряд собираются 5, 6 или 7 планет, то это называется большим планетарным выравниванием. Но 5 планет размещаются таким образом гораздо чаще, чем 6. Но размещение на одной воображаемой линии сразу семи планет является чрезвычайно редким событием.

В ближайшее время нас ожидает сразу два так называемых парада планет.

Планетарное выравнивание шести планет 21 января 2025 года Фото: ScienceAlert

Вскоре после захода Солнца 21 января 2025 года в небе можно будет увидеть планетарное выравнивание шести планет: Марса, Юпитера, Урана, Нептуна, Венеры и Сатурна.

Вскоре после захода Солнца 28 февраля 2025 года в небе можно будет самое редкое планетарное выравнивание семи планет: Сатурна, Меркурия, Нептуна, Венеры, Урана, Юпитера и Марса.

Планетарное выравнивание семи планет 28 февраля 2025 года Фото: ScienceAlert

Планетарные выравнивания не похожи на то, что можно увидеть на иллюстрациях Солнечной системы, ведь в реальности планеты размещены немного иначе. Все планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца в плоскости, которая называется эклиптикой. Орбиты некоторых планет слегка наклонены выше или ниже этой плоскости, но все они находятся более или менее на одном уровне. Это произошло благодаря тому, как сформировались планеты вокруг Солнца.

Наше Солнце возникло из газового облака, которое сжалось под действием гравитации и начало собирать окружающую материю для накопления массы. Часть этой материи осталась кружить вокруг молодого Солнца в виде протопланетного диска. Именно в нем сформировались планеты Солнечной системы. Из-за того, что на них не оказывали гравитационное влияние другие объекты планеты остались кружить вокруг Солнца в достаточно ровном положении.

Иногда планеты находятся по одну сторону от Солнца, двигаясь по своим орбитам, поэтому мы можем увидеть их в небе в одно и то же время.

Для того, чтобы лучше всего наблюдать два планетарных выравнивания в январе и феврале необходимо воспользоваться биноклем или телескопом. Хотя некоторые планеты будут видны невооруженным глазом.

Как уже писал Фокус, астронавт с МКС увидел впечатляющее полярное сияние на Земле. Астронавт NASA Дон Петтит продолжает делать снимки нашей планеты и явлений, которые происходят в ее атмосфере, находясь на борту Международной космической станции.

Также Фокус писал о том, что физики придумали метод очень быстрых полетов в космосе, что позволит долететь к ближайшей звезде в 1000 раз быстрее, чем сейчас.