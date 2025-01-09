Буде найближче до нас уперше за 100 років: рідкісний астероїд завширшки 4 км летить до Землі

Величезний астероїд (887) Алінда навіть можна буде побачити за допомогою бінокля.

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Дуже великий рідкісний навколоземний астероїд під назвою (887) Алінда вперше за 100 років опиниться на найближчій відстані від Землі. Найближчими днями він перебуватиме настільки близько до нашої планети, що його можна навіть побачити за допомогою бінокля, пише IFLScience.

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Італійський проект Virtual Telescope проводитиме пряму трансляцію 12 січня о 19:30 за Києвом, коли можна буде спостерігати за польотом астероїда в режимі реального часу

Уперше навколоземний астероїд (887) Алінда виявив у 1918 році німецький астроном Макс Вольф. Навколоземні астероїди можуть бути величезними і досягати ширини в сотні метрів, а можуть бути дуже маленькими з шириною близько 2 метрів. Але космічні камені завширшки понад 1 кілометр становлять невеликий відсоток популяції навколоземних астероїдів. Тому астероїд (887) Алінда шириною приблизно 4,2 км є рідкісним космічним навколоземним каменем.

Цей об'єкт є одним із п'яти найбільших астероїдів, які наблизяться до Землі на відстань менше ніж 15 млн км протягом наступних 100 років.

(887) Алінда не є потенційно небезпечним астероїдом, і він не впаде на Землю під час найближчого прольоту повз нашу планету 9 січня. Він перебуватиме на відстані приблизно 12 млн км від нас або приблизно в 32 рази більше відстані до Місяця.

На такій відстані астероїд відбиватиме багато сонячного світла, а тому буде доволі яскравим протягом наступних 10 днів. Італійський проєкт Virtual Telescope проводитиме пряму трансляцію 12 січня о 19:30 за Києвом, коли можна буде спостерігати за польотом астероїда в режимі реального часу. Цього дня (887) Алінда матиме найяскравіший вигляд і все ще перебуватиме відносно близько від Землі за космічними мірками.

Вважається, що цей астероїд можна побачити протягом найближчих днів у нічному небі за допомогою бінокля. Для цього потрібно дивитися в бік сузір'я Близнюків та Оріона. Настільки яскравий, великий і відносно близький до Землі астероїд можна побачити лише раз на десятиліття.

Наступного разу астероїд (887) Алінда перебуватиме найближче до Землі на відстані приблизно 24 млн км 25 січня 2087 року.

Як уже писав Фокус, вчені створили новий сплав, який може зробити революцію в надзвукових польотах. Новий сплав може витримувати екстремальні температури, що робить його ідеальним для створення високопродуктивних авіаційних двигунів.

Також Фокус писав про те, які зміни відбудуться з тілом людини, яка померла на Місяці. Ці зміни відрізнятимуться від тих, які відбуваються з тілом померлого на нашій планеті.