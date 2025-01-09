Будет ближе всего к нам впервые за 100 лет: редкий астероид шириной 4 км летит к Земле

Огромный астероид (887) Алинда даже можно будет увидеть с помощью бинокля.

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Очень большой редкий околоземный астероид под названием (887) Алинда впервые за 100 лет окажется на самом близком расстоянии от Земли. В ближайшие дни он будет находиться настолько близко к нашей планете, что его можно даже увидеть с помощью бинокля, пишет IFLScience.

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Итальянский проект Virtual Telescope будет проводить прямую трансляцию 12 января в 19:30 по Киеву, когда можно будет наблюдать за полетом астероида в режиме реального времени

Впервые околоземный астероид (887) Алинда обнаружил в 1918 году немецкий астроном Макс Вольф. Околоземные астероиды могут быть огромными и достигать ширины в сотни метров, а могут быть очень маленькими с шириной около 2 метров. Но космические камни шириной более 1 километра составляют небольшой процент популяции околоземных астероидов. Поэтому астероид (887) Алинда шириной примерно 4,2 км является редким космическим околоземным камнем.

Этот объект является одним из пяти самых больших астероидов, которые приблизятся к Земле на расстояние менее 15 млн км в течение следующих 100 лет.

(887) Алинда не является потенциально опасным астероидом, и он не упадет на Землю во время самого близкого пролета мимо нашей планеты 9 января. Он будет находиться на расстоянии примерно 12 млн км от нас или в примерно в 32 раза больше расстояния до Луны.

На таком расстоянии астероид будет отражать много солнечного света, а потому будет довольно ярким в течение следующих 10 дней. Итальянский проект Virtual Telescope будет проводить прямую трансляцию 12 января в 19:30 по Киеву, когда можно будет наблюдать за полетом астероида в режиме реального времени. В этот день (887) Алинда будет выглядеть ярче всего и все еще будет находиться относительно близко от Земли по космическим меркам.

Считается, что этот астероид можно увидеть в течение ближайших дней в ночном небе с помощью бинокля. Для этого нужно смотреть в сторону созвездия Близнецов и Ориона. Настолько яркий, большой и относительно близкий к Земле астероид можно увидеть только раз в десятилетие.

В следующий раз астероид (887) Алинда будут находиться ближе всего к Земле на расстоянии примерно 24 млн км 25 января 2087 года.

Как уже писал Фокус, ученые создали новый сплав, который может произвести революцию в сверхзвуковых полетах. Новый сплав может выдерживать экстремальные температуры, что делает его идеальным для создания высокопроизводительных авиационных двигателей.

Также Фокус писал о том, какие изменения произойдут с телом человека, который умер на Луне. Эти изменения будет отличаться от тех, которые происходят с телом умершего на нашей планете.