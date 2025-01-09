Скоро Луна "поглотит" Марс на 4 часа: когда можно увидеть это астрономическое событие

Очень яркий Марс будет закрыт Луной во время особенного астрономического явления.

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Невооруженным глазом можно будет наблюдать покрытие Марса Луной, хотя для лучшего обзора нужно использовать дополнительное оборудование. Красная планета исчезнет на 4 часа за спутником Земли и это астрономическое явление называется покрытием, пишет Live Science.

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Термином "покрытие" в астрономии называется явление, когда с точки зрения Земли один небесный объект выглядит больше по размеру, чем более далекое космическое тело и таким образом полностью или частично закрывает его собой. Чаще всего с Земли можно наблюдать покрытие Луной звезд и других планет Солнечной системы.

После захода Солнца вечером 13 января и в течение еще 4 часов можно будет увидеть покрытие Луной Марса. Интересно, что это покрытие произойдет в то время, когда Марс будет находиться в противостоянии. То есть Красная планета будет расположена прямо напротив Солнца на небе Земли и обе планеты будет находиться практически на одной линии. При этом Марс в то время будет находиться ближе всего к нашей планете и будет очень ярким.

Для того, чтобы хорошо рассмотреть покрытие Луной Марса необходим бинокль или любительский телескоп. Но самое главное необходимо, чтобы рядом не было слишком много искусственного освещения, которое будет мешать обзору.

13 января Луна будет полной и спутник Земли будет находиться визуально близко к Марсу до утра 14 января.

Хотя покрытие Луной Марса можно увидеть и невооруженным глазом, ведь оба объекта будет очень яркими, чтобы рассмотреть отдельные особенности их поверхности необходимо дополнительное оборудование. В частности, можно с помощью бинокля или телескопа увидеть самые крупные кратеры на Марсе и Луне.

Когда Марс находиться ближе всего к Земле, то можно хорошо рассмотреть северную полярную шапку Красной планеты, которая протирается на 1000 км и Долину Маринера, то есть самый большой каньон в Солнечной системе. Его ширина составляет 600 км, а длина – 3000 км.

Следующее покрытие Луной Марса можно будет увидеть в феврале этого года.

Стоит сказать, что погодные условия, а также местоположение могут влиять на то, насколько хорошо будет видно покрытие Луной Марса.

Как уже писал Фокус, редкий астероид шириной 4 км летит к Земле, и он будет находиться ближе всего к нам впервые за 100 лет. Огромный астероид (887) Алинда даже можно будет увидеть с помощью бинокля.

Также Фокус писал о том, что в феврале можно будет наблюдать очень редкое выравнивание планет, когда сразу 7 миров Солнечной системы будут визуально казаться расположенными почти на одной линии. В январе произойдет менее редкое, но все же не менее впечатляющее выравнивание 6 планет.