Физики впервые обнаружили внутри протонов странное квантовое явление: его не любил Эйнштейн

Ученые обнаружили, что кварки и глюоны внутри протонов могут находиться в состоянии квантовой запутанности.

Related video

Физики использовали данные о столкновениях частиц с очень высокой энергией на разных ускорителях частиц и смогли увидеть более точную картину внутреннего устройства протонов. Эти частицы вместе с нейтронами составляют основу ядер атомов. Сами же протоны состоят из более мелких частиц – кварков и глюонов. Впервые физики выяснили, что эти частицы могут находиться в состоянии квантовой запутанности. Это явление не нравилось Альберту Эйнштейну. Исследование опубликовано в журнале Reports on Progress in Physics, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Квантовая запутанность – это явление в квантовой физике, которое демонстрирует, что две частицы, даже если они находятся на противоположных сторонах Вселенной, могут мгновенно влиять на состояние друг друга. То есть изменение состояния одной частицы может влиять на состояние другой.

Теория относительности Альберта Эйнштейна говорит нам, что ничто не может перемещаться быстрее скорости света, а значит мгновенная природа квантовой запутанности не должна существовать. Хотя существование квантовой запутанности было доказано, Эйнштейн не очень любил это явление, и как известно, считал его "жутким действием на расстоянии".

Физики неоднократно проверяли существование квантовой запутанности в больших масштабах, но теперь ученые изучили ее на субатомном уровне и обнаружили, что это странное квантовое явление существует внутри отдельных протонов. Для этого были использованы данные столкновения частиц с высокой энергией на разных ускорителях частиц по всему миру. В результате физикам удалось получить более точную картину внутреннего устройства протонов.

Впервые физики выяснили, что эти кварки и глюоны внутри протонов могут находится в состоянии квантовой запутанности Фото: interestingengineering.com

Ученые впервые обнаружили, что кварки и глюоны, из которых состоят протоны, могут находится в состоянии квантовой запутанности, когда эти частицы разделяют чрезвычайно крошечные расстояния. По словам физиков, результаты исследования показали более сложную и динамичную внутреннюю структуру отдельного протона. Это открытие поможет понять, как именно квантовая запутанность кварков и глюонов влияет на структуру протонов.

Физики выяснили, что внутри протона не только две отдельные частицы находятся в состоянии квантовой запутанности, а вообще все. Такая максимальная квантовая запутанность внутри протона возникает в результате сильных взаимодействий, которые производят большое количество пар кварков и глюонов.

Открытие максимальной квантовой запутанности кварков и глюонов внутри протонов может помочь понять, что удерживает эти фундаментальные частицы вместе с частицами ядер атомов.

Дальнейшее понимание квантовой запутанности кварков и глюонов может помочь физикам решить известные проблемы ядерной физики. Например, это поможет понять, как пребывание в составе более крупных ядер атомов влияет на структуру протонов.

Фокус уже писал о том, что произойдет с телом человека, который умер на Луне. На Луне совсем другие условиях окружающей среды, а потому тело человека после смерти изменится не так, как на Земле.

Также Фокус писал о том, что ученые нашли способ перемещаться в космосе со скоростью близкой к скорости света. Это позволит исследовать ближайшие звезды с близкого расстояния, ведь время полета к ним сократится более, чем в тысячу раз.