Уповільнити час, немов у "Матриці": учений розповів про незвичайну здатність багатьох людей

Хоча ідея того, що ми можемо за мить сповільнити навколишній світ до швидкості равлика, вже давно пов'язана з фантастикою, деякі вчені вважають це реальним. Опитавши велику кількість людей, вони розповіли про те, скільки разів вони з цим стикалися.

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Досліджуючи "досвід розширення часу" (ОРЧ), вчені вивчили особливий стан, коли люди сприймають час сповільненим у моменти високої інтенсивності, подібно до ефекту уповільнення часу в кінофільмі "Матриця". Незважаючи на всю фантастичність такої здатності, вчені вважають, що якоюсь мірою люди можуть досягти моменту, коли це стане реальністю, пише The Conversation.

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Психолог Стів Тейлор з Університету Лідса Беккета вивчає цей особливий феномен і припускає, що такі незвичні здібності можуть слугувати еволюційним механізмом, що підвищує концентрацію уваги і здатність ухвалювати рішення в критичних, часто небезпечних для життя ситуаціях за секунду.

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Зазвичай ГРВ відбуваються під час таких подій, як аварії, спортивні змагання або змінені стани свідомості, викликані медитацією чи галюциногенами. Інтерес Тейлора викликав особистий випадок 2014 року, коли внаслідок автомобільної аварії він відчув почуття сповільненого часу і підвищеної ясності. Розмірковуючи про це, він зрозумів, що здатність опрацьовувати складні деталі й ухвалювати швидкі рішення за таких обставин вказує на явище, що виходить за рамки простих реакцій, викликаних адреналіном.

Під час свого спостереження, що включало інтерв'ю з численними людьми, які розповідали про схожий досвід, Тейлор підрахував, що 85% з них стикаються хоча б з одним ГРВ протягом життя. Спірним аспектом ГРВ є питання про те, чи є це відчуття уповільнення часу реальним, чи це просто обман пам'яті.

Деякі теорії припускають, що в екстремальних ситуаціях підвищена сенсорна обізнаність створює яскраві спогади, які згодом здаються розтягнутими. Однак Тейлор стверджує, що ясність і додатковий час, який відчувається в цей момент, вказують на те, що ОРВ — це не просто ретроспективні ілюзії, а справжні тимчасові спотворення.

Висновки Тейлора про ОРВ кидають виклик традиційним уявленням про людське сприйняття, припускаючи, що ці моменти підвищеної свідомості та уповільненого часу можуть бути глибоко закладеними в нас механізмами виживання. Його робота підштовхує науковий світ до подальшого наукового дослідження нейронних і психологічних основ цього явища, потенційно відкриваючи нові способи адаптації нашого мозку під зовнішнім тиском.

Раніше Фокус писав про те, що вчені хочуть з 'єднати мозок людей із Всесвітом. Вирішивши перевірити одну з теорій, вони зайнялися розробкою пристрою, здатного з'єднати наш мозок з явищем вселенських масштабів.

Також Фокус писав про те, як визначити володарів "рухливого інтелекту". Рухомий інтелект досить сильно відрізняється від свого більш стандартного виду, і вчені виділили риси характеру, за якими можна визначити його носіїв.

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