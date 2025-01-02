Чоловік розкрив капсулу часу через 24 роки: користувачі в мережі відреагували (фото)

Користувачі в мережі висловили захоплення побаченими раритетами з минулого. Більшість відзначили, що ідея таких капсул є вдалим і важливим нагадуванням про те, як змінюється наше життя.

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Священник Ділан Шрейдер розкрив капсулу часу, яку він разом з братом заховав 24 роки тому, аби передати важливе послання про життя в минулому. Відповідні фото з предметами з капсули чоловік опублікував на своєму профілі в X.

Пастор розповідає, що вміст цієї капсули мав нагадати їм кінець епохи між тисячоліттями, коли він з братом залишав її на майбутнє. Сам чоловік зізнається, що спочатку не зміг згадати, де саме її сховав, а потім не зметикував, як її відкривати.

"Ми з братом зробили одну капсулу напередодні нового 2000 року. Спочатку я мав ідею закопати її десь, але з якоїсь причини цього не сталося", — розповідає пастор.

За його словами, він думав про те, щоб просто викинути її або розкрити завчасно. Однак чоловік вирішив дочекатися кінця 2024 року та згадати, що саме вони з братом туди поклали як нагадування з минулого.

У самій капсулі була низка предметів — листівка про СНІД, брошура про алкоголь і наркотики, а також заповнена наполовину готова книга про їх власне життя. Також брати помістили до капсули дискети, поляроїдні фото, фішки, наклейки та касета.

Вміст капсули (фото: FrDylanSchrader/X)

"Я пишу тим, хто не може написати у відповідь. Яке майбутнє? Це 1984 рік, дивний новий світ чи щасливий світ? Майбутнє. Майбутнє, де панують епоха свободи слова, релігії, і стрімкий капіталізм. Я надсилаю вам послання про Бога, про любов і про мир у світі!", — йдеться у записці, яку брати написали в далекому 1999 році.

Чоловік додає, що найважчим випробування було відтворити запис на касеті. Однак у подальшому повідомленні пастор заявив, що йому вдалося відтворити аудіо на фізичному носії.

"Я зміг відтворити касету. Вона починається з читання Кальвіна та Гоббса, продовжується посиланнями на "Автостопом по Галактиці", моїм (?) віршем (?), роздумами про майбутнє, а потім у пісню Аланіс Моріссетт", — пише пастор Шрейдер.

Користувачі активно дописували під постом чоловіка та висловлювали свій захват побаченим вмістом капсули. Вони були в захваті від побачених раритетів: хтось згадував буклети та фішки, а дехто — дискети та касети.

Багато хто писав, що ідея з капсулами часу є вартою того, аби її робити. Один з дописувачів зазначив, що капсула часу служить важливим нагадування про те, як швидко змінюється наше життя.

Нагадаємо, Фокус писав, що вчені знайшли капсулу часу в неочікуваному місці. Досліджуючи вигрібну яму, вчені знайшли старовинне взуття з дерева та рідкісний артефакт, про існування якого відомо з древніх манускриптів.

Також ми розповідали, як капсула часу знайшла свого творця через 30 років. Фей Пулейн і Адам Браун знайшли стару коробку з-під сигарет, усередині якої лежали монети, ключ і посвідчення особи, яке належало Майклу Вайтхеду. Крім цього, вони виявили записку.