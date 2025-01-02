Мужчина вскрыл капсулу времени спустя 24 года: пользователи в сети отреагировали (фото)

Пользователи в сети выразили восхищение увиденными раритетами из прошлого. Большинство отметили, что идея таких капсул является удачным и важным напоминанием о том, как меняется наша жизнь.

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Священник Дилан Шрейдер раскрыл капсулу времени, которую он вместе с братом спрятал 24 года назад, чтобы передать важное послание о жизни в прошлом. Соответствующие фото с предметами из капсулы мужчина опубликовал на своем профиле в X.

Пастор рассказывает, что содержимое этой капсулы должно было напомнить им конец эпохи между тысячелетиями, когда он с братом оставлял ее на будущее. Сам мужчина признается, что сначала не смог вспомнить, где именно ее спрятал, а потом не сообразил, как ее открывать.

"Мы с братом сделали одну капсулу накануне нового 2000 года. Сначала у меня была идея закопать ее где-то, но по какой-то причине этого не произошло", — рассказывает пастор.

По его словам, он думал о том, чтобы просто выбросить ее или вскрыть раньше времени. Однако мужчина решил дождаться конца 2024 года и вспомнить, что именно они с братом туда положили как напоминание из прошлого.

В самой капсуле был ряд предметов — листовка о СПИДе, брошюра об алкоголе и наркотиках, а также заполненная наполовину готовая книга об их собственной жизни. Также братья поместили в капсулу дискеты, поляроидные фото, фишки, наклейки и кассету.

Содержимое капсулы (фото: FrDylanSchrader/X)

"Я пишу тем, кто не может написать в ответ. Какое будущее? Это 1984 год, странный новый мир или счастливый мир? Будущее. Будущее, где царят эпоха свободы слова, религии, и стремительный капитализм. Я посылаю вам послание о Боге, о любви и о мире в мире!", — говорится в записке, которую братья написали в далеком 1999 году.

Мужчина добавляет, что самым тяжелым испытанием было воспроизвести запись на кассете. Однако в дальнейшем сообщении пастор заявил, что ему удалось воспроизвести аудио на физическом носителе.

"Я смог воспроизвести кассету. Она начинается с чтения Кальвина и Гоббса, продолжается ссылками на "Автостопом по Галактике", моим (?) стихотворением (?), размышлениями о будущем, а затем в песню Аланис Мориссетт", — пишет пастор Шрейдер.

Пользователи активно писали под постом мужчины и выражали свой восторг увиденным содержимым капсулы. Они были в восторге от увиденных раритетов: кто-то вспоминал буклеты и фишки, а некоторые — дискеты и кассеты.

Многие писали, что идея с капсулами времени стоит того, чтобы ее делать. Один из авторов отметил, что капсула времени служит важным напоминание о том, как быстро меняется наша жизнь.

Напомним, Фокус писал, что ученые нашли капсулу времени в неожиданном месте. Исследуя выгребную яму, ученые нашли старинную обувь из дерева и редкий артефакт, о существовании которого известно из древних манускриптов.

Также мы рассказывали, как капсула времени нашла своего создателя спустя 30 лет. Фей Пулейн и Адам Браун нашли старую коробку из-под сигарет, внутри которой лежали монеты, ключ и удостоверение личности, которое принадлежало Майклу Уайтхеду. Кроме этого, они обнаружили записку.