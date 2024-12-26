Капсула часу в неочікуваному місці: у вигрібній ямі XV століття вчені знайшли дещо незвичне (фото)

Археологи виявили древні артефакти XV століття в неочікуваному місці. Досліджуючи вигрібну яму, вчені знайшли старовинне взуття з дерева та рідкісний артефакт, про існування якого відомо з древніх манускриптів.

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Археологи з Нідерландів під час роботи над будівельними проєктами в Алкмарі відкрили захопливий погляд на життя XV століття. Посеред центру міста дослідники розкопали багатовікову вигрібну яму, наповнену добре збереженими артефактами, що дають рідкісне уявлення про повсякденне життя того періоду, пише Heritage Daily.

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Вигрібна яма, яка датується 1450-1558 роками, спочатку використовувалася як туалет і для утилізації відходів. Пізніше, після будівництва будинків на цьому місці, її записали. Серед перезволожених реліквій важливою знахідкою виділяється березовий клоґ, дерев'яне взуття.

Фото: Municipality of Alkmaar

Оскільки береза не росте в Нідерландах, це знахідку ще цікавішою. Археологиня Ненсі де Йонг наголосила на унікальності відкриття, зазначивши, що в Нідерландах і Бельгії задокументовано лише 44 клоґи, більшість з яких не такі збережені. Вона описала артефакт як надзвичайно складний, з подвійним каблуком, що свідчить про міське ремесло.

Іншим винятковим артефактом, витягнутим з ями, є мірка для зерна, виготовлена з тонкого дуба. Цей предмет має особливе історичне значення, оскільки раніше в регіоні було знайдено лише п'ять фрагментів таких мірників. Досі про їхнє існування було відомо переважно з історичних описів та ілюстрацій, що робить цей неушкоджений екземпляр знаковим відкриттям.

Ці знахідки також дають глибше розуміння винахідливості в Голландії XV століття. За словами фахівців, люди тієї епохи використовували "циркулярну економіку", повторно використовуючи, переробляючи або спалюючи матеріали для обігріву своїх домівок.

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Віднайдені артефакти пройдуть ретельну консервацію та будуть відновлені за допомогою неінвазивних методів. Після реставрації їх планують виставити у музеї, щоб зробити історію ближчою для громадськості та продемонструвати винахідливість минулих поколінь.

Раніше Фокус писав про скарб, який розкопали в угорській цитаделі. Дослідники виявили стрілецьку зброю, гарматні ядра, наконечники стріл і зброю ближнього бою що датуються XVI-XVII століттями.

Також ми розповідали про незвичайні гробниці, розкопані в Італії. В одному місці вчені виявили склепи правителів Ломбардської династії та поховання монахів Пізнього Середньовіччя.