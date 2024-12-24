Смерть зрівняла і королів, і монахів: археологи розкопали незвичайні гробниці в Італії (фото)

Під час розкопок в Італії археологи виявили стародавні гробниці королів Ломбардської династії. Проте на цьому відкриття не завершилися: вчені також знайшли поховання пізнішої епохи.

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Археологічні розкопки відкрили захопливий погляд на поховальні практики як Ломбардської династії, так і середньовічних монахів. Цьогоріч команда дослідників з Католицького університету провела розкопки, під час яких вдалося виявити понад двадцять поховань епохи раннього середньовіччя, пише Arkeonews.

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У середині VII століття н. е. лангобардський король Аріперт I наказав побудувати перший династичний мавзолей у Павії, Італія. Це місце слугувало місцем поховання його спадкоємців до початку VIII століття, знаменуючи собою значний відхід від традиційних германських поховальних звичаїв.

У X столітті Аделаїда, дружина імператора Оттона I, побудувала на цьому місці імператорський монастир, пізніше замінений базилікою Святого Спасителя XV століття, яка стоїть донині.

Деякі гробниці мають двосхилі дахи або муровані камери Фото: Università Cattolica del Sacro Cuore

Команда Католицького університету на чолі з професоркою Катериною Джострою вивчає це місце з 2017 року за підтримки швейцарської фундації Plus Patrum Lumen Sustine. У центрі уваги останніх досліджень була південна частина Малого клуатру, де археологи знайшли напрочуд добре збережені поховання.

Зокрема, деякі гробниці мають двосхилі дахи або муровані камери, а на одній з них зображений намальований червоний хрест — рідкісна знахідка, яка, як вважають, свідчить про високий соціальний статус померлого.

З часом деякі з цих гробниць використовувалися повторно, що свідчить про ексгумацію та реорганізацію скелетних решток або з символічною метою, або для створення місця для нових поховань.

Над елітними лангобардськими могилами було виявлено другий шар простіших поховань, які приписують монахам, що проживали тут у Пізньому Середньовіччі. Крім того, на місці розкопок виявлено підземний хід, що з'єднує монастирські підвали з центральним колодязем.

Сучасні технології, зокрема дрони, 3D-фотограмметрія та криміналістичний аналіз, допомогли задокументувати ці знахідки. Зібрані зразки вивчаються у співпраці з Лабораторією антропології та судової одонтології (LABANOF) Міланського університету під керівництвом професорки Крістіни Каттанео для аналізу таких аспектів, як дієта, спосіб життя та родинні зв'язки.

Археолого-генетичні дослідження дозволять з'ясувати, чи були ці особи пов'язані з місцевим населенням або населенням Північної Європи, що додасть ширшого культурного виміру отриманим результатам.

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Це дослідження не лише проливає світло на ранньосередньовічні практики поховання, але й пов'язує нас зі складною культурною та соціальною структурою минулого, нагадуючи нам про незмінну актуальність історичних досліджень.

Раніше Фокус писав про унікальний скарб з затонулого іспанського галеона "Санта-Маргарита", виявлений біля узбережжя Флориди. Цей корабель пролежав на морському дні 400 років, аж поки його не знайшли дослідники.

Також ми розповідали про нове дослідження, яке розкриває історію появи сифілісу в Європі. Виявилося, що його коріння варто шукати в Америці.