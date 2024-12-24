Смерть зрівняла і королів, і монахів: археологи розкопали незвичайні гробниці в Італії (фото)
Під час розкопок в Італії археологи виявили стародавні гробниці королів Ломбардської династії. Проте на цьому відкриття не завершилися: вчені також знайшли поховання пізнішої епохи.
Археологічні розкопки відкрили захопливий погляд на поховальні практики як Ломбардської династії, так і середньовічних монахів. Цьогоріч команда дослідників з Католицького університету провела розкопки, під час яких вдалося виявити понад двадцять поховань епохи раннього середньовіччя, пише Arkeonews.
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У середині VII століття н. е. лангобардський король Аріперт I наказав побудувати перший династичний мавзолей у Павії, Італія. Це місце слугувало місцем поховання його спадкоємців до початку VIII століття, знаменуючи собою значний відхід від традиційних германських поховальних звичаїв.
У X столітті Аделаїда, дружина імператора Оттона I, побудувала на цьому місці імператорський монастир, пізніше замінений базилікою Святого Спасителя XV століття, яка стоїть донині.
Команда Католицького університету на чолі з професоркою Катериною Джострою вивчає це місце з 2017 року за підтримки швейцарської фундації Plus Patrum Lumen Sustine. У центрі уваги останніх досліджень була південна частина Малого клуатру, де археологи знайшли напрочуд добре збережені поховання.
Зокрема, деякі гробниці мають двосхилі дахи або муровані камери, а на одній з них зображений намальований червоний хрест — рідкісна знахідка, яка, як вважають, свідчить про високий соціальний статус померлого.
З часом деякі з цих гробниць використовувалися повторно, що свідчить про ексгумацію та реорганізацію скелетних решток або з символічною метою, або для створення місця для нових поховань.
Над елітними лангобардськими могилами було виявлено другий шар простіших поховань, які приписують монахам, що проживали тут у Пізньому Середньовіччі. Крім того, на місці розкопок виявлено підземний хід, що з'єднує монастирські підвали з центральним колодязем.
Сучасні технології, зокрема дрони, 3D-фотограмметрія та криміналістичний аналіз, допомогли задокументувати ці знахідки. Зібрані зразки вивчаються у співпраці з Лабораторією антропології та судової одонтології (LABANOF) Міланського університету під керівництвом професорки Крістіни Каттанео для аналізу таких аспектів, як дієта, спосіб життя та родинні зв'язки.
Археолого-генетичні дослідження дозволять з'ясувати, чи були ці особи пов'язані з місцевим населенням або населенням Північної Європи, що додасть ширшого культурного виміру отриманим результатам.Важливо
Це дослідження не лише проливає світло на ранньосередньовічні практики поховання, але й пов'язує нас зі складною культурною та соціальною структурою минулого, нагадуючи нам про незмінну актуальність історичних досліджень.
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