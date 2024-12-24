Смерть уравняла и королей, и монахов: археологи раскопали необычные гробницы в Италии (фото)

Во время раскопок в Италии археологи обнаружили древние гробницы королей Ломбардской династии. Однако на этом открытия не завершились: ученые также нашли захоронения более поздней эпохи.

Related video

Археологические раскопки открыли увлекательный взгляд на погребальные практики как Ломбардской династии, так и средневековых монахов. В этом году команда исследователей из Католического университета провела раскопки, во время которых удалось обнаружить более двадцати захоронений эпохи раннего Средневековья, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В середине VII века н. э. лангобардский король Ариперт I приказал построить первый династический мавзолей в Павии, Италия. Это место служило местом захоронения его наследников до начала VIII века, знаменуя собой значительный отход от традиционных германских погребальных обычаев.

В X веке Аделаида, жена императора Оттона I, построила на этом месте императорский монастырь, позже замененный базиликой Святого Спасителя XV века, которая стоит по сей день.

Некоторые гробницы имеют двускатные крыши или каменные камеры Фото: Università Cattolica del Sacro Cuore

Команда Католического университета во главе с профессором Екатериной Джострой изучает это место с 2017 года при поддержке швейцарского фонда Plus Patrum Lumen Sustine. В центре внимания последних исследований была южная часть Малого клуатра, где археологи нашли удивительно хорошо сохранившиеся захоронения.

В частности, некоторые гробницы имеют двускатные крыши или каменные камеры, а на одной из них изображен нарисованный красный крест — редкая находка, которая, как полагают, свидетельствует о высоком социальном статусе умершего.

Со временем некоторые из этих гробниц использовались повторно, что свидетельствует об эксгумации и реорганизации скелетных останков либо с символической целью, либо для создания места для новых захоронений.

Над элитными лангобардскими могилами был обнаружен второй слой более простых захоронений, которые приписывают монахам, проживавшим здесь в Позднем Средневековье. Кроме того, на месте раскопок обнаружен подземный ход, соединяющий монастырские подвалы с центральным колодцем.

Современные технологии, в частности дроны, 3D-фотограмметрия и криминалистический анализ, помогли задокументировать эти находки. Собранные образцы изучаются в сотрудничестве с Лабораторией антропологии и судебной одонтологии (LABANOF) Миланского университета под руководством профессора Кристины Каттанео для анализа таких аспектов, как диета, образ жизни и родственные связи.

Археолого-генетические исследования позволят выяснить, были ли эти лица связаны с местным населением или населением Северной Европы, что придаст более широкого культурного измерения полученным результатам.

Важно

Не простые домохозяйки: в Норвегии археологи раскопали женские захоронения с уникальными артефактами (фото)

Это исследование не только проливает свет на раннесредневековые практики захоронения, но и связывает нас со сложной культурной и социальной структурой прошлого, напоминая нам о неизменной актуальности исторических исследований.

Ранее Фокус писал об уникальном сокровище с затонувшего испанского галеона "Санта-Маргарита", обнаруженном у побережья Флориды. Этот корабль пролежал на морском дне 400 лет, пока его не нашли исследователи.

Также мы рассказывали о новом исследовании, которое раскрывает историю появления сифилиса в Европе. Оказалось, что его корни стоит искать в Америке.