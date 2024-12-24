Смерть уравняла и королей, и монахов: археологи раскопали необычные гробницы в Италии (фото)
Во время раскопок в Италии археологи обнаружили древние гробницы королей Ломбардской династии. Однако на этом открытия не завершились: ученые также нашли захоронения более поздней эпохи.
Археологические раскопки открыли увлекательный взгляд на погребальные практики как Ломбардской династии, так и средневековых монахов. В этом году команда исследователей из Католического университета провела раскопки, во время которых удалось обнаружить более двадцати захоронений эпохи раннего Средневековья, пишет Arkeonews.
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В середине VII века н. э. лангобардский король Ариперт I приказал построить первый династический мавзолей в Павии, Италия. Это место служило местом захоронения его наследников до начала VIII века, знаменуя собой значительный отход от традиционных германских погребальных обычаев.
В X веке Аделаида, жена императора Оттона I, построила на этом месте императорский монастырь, позже замененный базиликой Святого Спасителя XV века, которая стоит по сей день.
Команда Католического университета во главе с профессором Екатериной Джострой изучает это место с 2017 года при поддержке швейцарского фонда Plus Patrum Lumen Sustine. В центре внимания последних исследований была южная часть Малого клуатра, где археологи нашли удивительно хорошо сохранившиеся захоронения.
В частности, некоторые гробницы имеют двускатные крыши или каменные камеры, а на одной из них изображен нарисованный красный крест — редкая находка, которая, как полагают, свидетельствует о высоком социальном статусе умершего.
Со временем некоторые из этих гробниц использовались повторно, что свидетельствует об эксгумации и реорганизации скелетных останков либо с символической целью, либо для создания места для новых захоронений.
Над элитными лангобардскими могилами был обнаружен второй слой более простых захоронений, которые приписывают монахам, проживавшим здесь в Позднем Средневековье. Кроме того, на месте раскопок обнаружен подземный ход, соединяющий монастырские подвалы с центральным колодцем.
Современные технологии, в частности дроны, 3D-фотограмметрия и криминалистический анализ, помогли задокументировать эти находки. Собранные образцы изучаются в сотрудничестве с Лабораторией антропологии и судебной одонтологии (LABANOF) Миланского университета под руководством профессора Кристины Каттанео для анализа таких аспектов, как диета, образ жизни и родственные связи.
Археолого-генетические исследования позволят выяснить, были ли эти лица связаны с местным населением или населением Северной Европы, что придаст более широкого культурного измерения полученным результатам.Важно
Это исследование не только проливает свет на раннесредневековые практики захоронения, но и связывает нас со сложной культурной и социальной структурой прошлого, напоминая нам о неизменной актуальности исторических исследований.
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