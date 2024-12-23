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Технологии и наука

Не простые домохозяйки: в Норвегии археологи раскопали женские захоронения с уникальными артефактами (фото)

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Фото: University Museum of Bergen | В Норвегии археологи раскопали захоронения высокопоставленных женщин, которые имели весомое влияние на свое сообщество

В Норвегии археологи раскопали захоронения высокопоставленных женщин, которые имели весомое влияние на свое сообщество. Ученые обнаружили многочисленные артефакты, в частности роскошные ювелирные изделия и импортные украшения.

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На западном побережье Норвегии археологи обнаружили три захоронения высокопоставленных женщин начала IX века. Открытие произошло на территории фермы в провинции Фитьяр, и исследователи считают, что на этом месте может быть до 20 могил, пишет Arkeonews.

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захоронение, викинги, раскопки, археологи, археология, находка, украшения, серебро, бусины, торговля, артефакты Fullscreen
На западном побережье Норвегии археологи обнаружили три захоронения высокопоставленных женщин начала IX века
Фото: University Museum of Bergen

Эти захоронения отличаются своей роскошью и содержат такие артефакты, как изысканные ювелирные украшения и редкие монеты. Находки указывают на состоятельное и влиятельное сообщество с непростыми связями.

По словам Серена Динхоффа, археолога из Университетского музея Бергена, "многие из похороненных имели на себе изысканные ювелирные изделия. Это замечательная находка — найти захоронение с такими хорошо сохранившимися артефактами".

Динхофф назвал это место ценным ресурсом для исследователей, стремящихся узнать больше о жизни викингов.

захоронение, викинги, раскопки, археологи, археология, находка, украшения, серебро, бусины, торговля, артефакты Fullscreen
Эти захоронения отличаются своей роскошью и содержат такие артефакты, как изысканные ювелирные украшения и редкие монеты
Фото: Adnan Icagic / University Museum of Bergen

Одна могила принадлежала женщине, похороненной в естественной расщелине скалы и украшенной ювелирными изделиями, которые, как полагают, происходят из Англии или Ирландии. Другая могила содержала 11 серебряных монет, в том числе одну из Хедебю, а также бусины, ткацкие инструменты и бронзовый ключ, что свидетельствует о ее роли как главы семьи. Монета из Хедебю, отчеканенная на юге Дании, и другие артефакты демонстрируют разветвленность торговых сетей эпохи викингов.

Текстильное производство играло решающую роль в обществе викингов, а включение таких инструментов, как ножницы для шерсти и веретено, свидетельствует об экономическом влиянии женщин. Богатство этих могил иллюстрирует не только процветание общины, но и жизненно важную роль женщин в торговле, производстве и общественном лидерстве.

Также исследователи начали раскопки третьей могилы, где обнаружили бусины и фрагменты серебряных украшений. Кроме этого, ученые уже нашли еще две могилы и считают, что в районе может быть до 20 захоронений.

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Эти находки дают более глубокое понимание эпохи викингов, раскрывая то, как женщины формировали и поддерживали свои общины в этот трансформационный период.

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