Знайшли скарби вартістю понад 25 млн доларів: неймовірні знахідки із "Санта-Маргарити"

У 1622 році неподалік від Флориди затонув іспанський галеон з численними скарбами, зібраними у Новому Світі. Впродовж 4-х сотень років місце катастрофи залишалося невідомим, аж поки корабель та скарби вартістю 25 мільйонів доларів не виявили.

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Майже чотири століття тому іспанський корабель, навантажений неймовірними багатствами, затонув біля берегів Флориди. Його скарби, приховані під шарами піску та океанськими течіями, пролежали недоторканими протягом багатьох поколінь, аж поки їх не знайшли, пише Greek Reporter.

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"Санта-Маргарита", іспанський галеон початку XVII століття, потрапив у руйнівний ураган у 1622 році поблизу сучасного Кі-Весту. Загинуло понад 140 осіб, а його вантаж — золоті, срібні злитки, монети та вишукані ювелірні прикраси — зник в океанських глибинах.

Цей корабель вагою 600 тонн, озброєний 25 гарматами, був частиною флоту, що повертався до Іспанії, везучи з собою величезні багатства, зібрані в Новому Світі. Разом з офіційним вантажем, перевозилася незареєстрована контрабанда, яка ще більше збільшила вартість скарбу. Протягом століть корабель руйнувався, його вміст залишався під невідомими водами.

Майже 400 років "Санта-Маргарита" лежала під хвилями Флоридської протоки. Історія набула надзвичайного повороту у 1980 році, коли пошуково-рятувальна команда виявила частину корабля та скарби вартістю 25 мільйонів доларів. Проте ця знахідка стала лише початком.

Роки потому, у 2008 році, Майкл ДеМар, молодий пірнальник за скарбами, натрапив на золоту чашу, поховану в білому піску неподалік від місця аварії корабля. Чаша заввишки 12 сантиметрів і з розкішним оздобленням, вартістю 1 мільйон доларів, дала яскраве уявлення про розкіш пасажирів та знову привернула увагу до галеона.

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Сьогодні артефакти із "Санта-Маргарити", включаючи золоті та срібні скарби, виставлені в Музеї морської спадщини Мела Фішера в Кі-Весті, слугуючи яскравим нагадуванням про історичне та культурне значення корабля. Ця надзвичайна історія свідчить про незмінну привабливість таємниць океану та нерозказаних історій, що ховаються під його поверхнею.

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