Связаться с "универсальными сознанием": ученые хотят соединить мозг людей со Вселенной

Ученые уже не раз строили теории об устройстве нашего мира и мозга, находящиеся на грани квантовой фантастики. Решив проверить одну из них, они занялись разработкой устройства, способного соединить наш мозг с явлением вселенских масштабов.

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Новое исследование ученых говорит о том, что сознание может быть не только у людей, но и у самой Вселенной, движимой резонирующими частотами, которые связывают всю материю, от звезд до клеток. Оно предполагает, что электромагнитные вибрации создают вселенскую гармонию, а человеческое сознание является лишь одной из частей этого большого космического паттерна. Исследователи хотят понять, как эти резонансы влияют на реальность, и изучить, как технологии могут использовать их для углубления связи между сознанием человека и Вселенной, пишет Popular Mechanics.

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старший научный сотрудник японского Национального института материаловедения (NIMS), Анирбан Бандиопадхьяй, исследует идею о том, что Вселенная — это симфония резонирующих частот, от звезд до человеческих клеток. Он считает, что эти вибрации создают резонанс, усиливая их естественные частоты и формируя основу универсального сознания. Бандиопадхьяй полагает, что человеческое сознание является частью этой более крупной цепи резонанса, называя его "музыкой природы".

Эта идея, по его мнению, связывает все воедино, подразумевая, что сама Вселенная может быть сознательной, а человеческое сознание играет функциональную роль в этой грандиозной системе. С 2008 года Бандиопадхьяй и его команда разрабатывают устройство под названием "Додеканограмма" (ДДГ) для обнаружения этих резонансов в человеческом мозге. Традиционные электроэнцефалограммы измеряют активность мозга в ограниченных частотных диапазонах, но ДДГ обнаруживает более широкий диапазон, вплоть до триллиона герц. Это позволило им выявить 12 различных частотных диапазонов в мозге, что значительно расширяет понимание мозговой активности и ее связи с сознанием.

Их работа также включает создание искусственного мозга на основе этих частотных моделей, что в один прекрасный день может помочь людям глубже проникнуть в универсальное сознание. В исследованиях Бандиопадхьяя квантовая механика сочетается с концепциями индуистской философии, особенно в отношении времени. Он рассматривает время не как линейное, а как серию вложенных друг в друга циклов, и эта идея находит отражение в математических закономерностях мира природы. Прайм-числа и такие структуры, как последовательность Фибоначчи и фракталы, которые встречаются во всем — от штормовых узоров до человеческого тела, — формируют его понимание того, как работает Вселенная.

Микротрубочки, крошечные структуры внутри клеток, особенно нейронов, играют ключевую роль в его исследованиях, поскольку они демонстрируют квантовое поведение и могут иметь решающее значение для резонанса, лежащего в основе сознания. Изучение микротрубочек, особенно в нейронах, занимает центральное место в работе Бандиопадхьяя над сознанием. Вместе со своими коллегами он обнаружил, что микротрубочки резонируют на частотах, далеко выходящих за рамки традиционных исследований мозга?

Разработки ученых позволяют предположить, что сознание не ограничивается деятельностью мозга, а является продуктом гармонического резонанса внутри клеток, связывая индивидуальное сознание с большей квантовой вселенной. В конечном итоге Бандиопадхьяй считает, что понимание этих универсальных резонансов может сместить человеческое мышление от бинарных, ориентированных на выживание взглядов к большей гармонии с природой.

Изучая и моделируя эти природные закономерности, он стремится помочь человечеству глубже соединиться с "универсальным сознанием". Его работа расширяет границы нашего понимания разума, времени и взаимосвязи жизни, открывая потенциал для будущих технологий, которые, возможно, укрепят нашу связь с бесконечной Вселенной.

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