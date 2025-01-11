Приречені задихатися і хворіти: вчені заявили, що багато людей не готові до масштабних пожеж

Великі пожежі, що охоплюють величезні території лісів і міст, дедалі частіше потрапляють на перші рядки новинних видань через кліматичні зміни на планеті. Нещодавно вчені з'ясували, наскільки люди готові до таких катастроф і що може їх врятувати.

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У той час як Південна Каліфорнія бореться з найбільшою в історії лісовою пожежею, дослідження Школи громадської охорони здоров'я Бостонського університету (BUSPH) виявило серйозні ризики для здоров'я, пов'язані з впливом диму від пожеж. Ключовим елементом захисту від них виявилася наявність кондиціонування в приміщеннях, пише News Medical.

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Опубліковане в журналі Environmental Research: Health, дослідження вчених наголосило на критичній необхідності справедливого доступу до захисних заходів, як-от кондиціонування та очищувачі повітря, особливо в умовах, коли зміна клімату поглиблює частоту та інтенсивність лісових пожеж. У науковій роботі дослідники вивчили понад 50 000 відвідувань відділень невідкладної допомоги в Каліфорнії під час сезонів лісових пожеж у період з 2012 по 2019 рік.

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Результати показали, що вплив дрібнодисперсних частинок (PM2.5) від диму пожеж призводить до збільшення кількості госпіталізацій з приводу респіраторних захворювань серед різних демографічних груп населення, причому найбільшу вразливість виявляють діти віком до 10 років та дорослі віком 20-74 роки. Мешканці районів з обмеженим доступом до кондиціонерів на 22% частіше зверталися по невідкладну допомогу у зв'язку з респіраторними захворюваннями, що свідчить про серйозний екологічний та економічний чинник.

Доктор Дженніфер Стоуелл, провідний дослідник і експерт з кліматичного здоров'я в BUSPH, зазначила, що кондиціонери з високоефективними фільтрами, такими як HEPA або MERV 7 і вище, можуть значно знизити рівень забруднення PM2.5 у приміщенні. Однак їхня вартість обмежує доступність для багатьох родин із низьким рівнем доходу, що наголошує на необхідності цілеспрямованих політичних заходів зі збільшення кількості дешевих та ефективних засобів кондиціонування.

Ці висновки було зроблено в той час, коли Каліфорнія бореться з лісовими пожежами, що виникають наприкінці сезону через вітри Санта-Ана і розширення зони взаємодії між дикими землями та містом, де різномаста забудова зустрічається з легкозаймистою рослинністю. Крім проблем із диханням, такі пожежі становлять небезпеку через токсичні забруднювальні речовини, що виділяються під час горіння штучних споруд.

Доктор Стоуелла наголосив на необхідності термінового навчання населення заходам щодо поліпшення якості повітря і поліпшення фінансової підтримки захисних технологій у районах, схильних до частого задимлення. Співавтор дослідження доктор Грегорі Велленіус закликав до проведення проактивної політики щодо зниження ризиків впливу до виникнення пожеж, назвавши зміну клімату фактором, який посилює ці загрози здоров'ю в рази.

Дослідження вчених також вказало на потенційні вигоди поліпшення в інфраструктурі охорони здоров'я для більш ефективної підтримки вразливих груп населення під час великих пожеж. Наприклад, ширше поширення сучасних систем фільтрації повітря може послужити економічно ефективною стратегією боротьби із забрудненням повітря в районах, що перебувають у зоні ризику.

Наукова робота авторів не тільки підкреслює безпосередні наслідки масштабних пожеж для здоров'я людей, а й викликає занепокоєння з приводу збільшення нерівності в розподілі ресурсів захисту від їхніх наслідків, особливо для маргіналізованих груп населення. У той час як експерти виступають за більш інклюзивні та стійкі рішення, це дослідження слугує закликом до дії в умовах загострення кліматичної кризи і масштабних пожеж, які ставатимуть дедалі частішим гостем багатьох країн.

Раніше Фокус писав, що наслідки екстремальної спеки торкнуться 90% населення планети. За прогнозами вчених населення світу зіткнеться з потенційним збільшенням соціальної нерівності і неможливістю скорочення викидів вуглекислого газу в атмосферу.

Також Фокус писав про теплову карту, що показує країни, які стануть непридатними для життя. Якщо глобальна температура Землі підвищиться всього на 1,5 градуса Цельсія, мільярди людей опиняться під загрозою смерті через температуру, яку наші тіла просто не зможуть винести.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.