Глобальна точка неповернення: вчені дізналися реальні температурні межі нашого тіла

Аномальна спека стає дедалі буденнішим явищем, і вчені шукають методи, які можуть допомогти краще впоратися з новими умовами на Землі. Їхнє останнє дослідження показало масштаб і похмурі реалії, з якими стикається наше тіло в міру того, як зростає стовпчик термометра.

Related video

Вчені з Сіднейського університету проводять незвичайне дослідження, щоб визначити точну точку межі, в якій спека стає смертельною для людини. Для цього вони знайшли спортсмена, який бігає марафони, фізичний стан якого був набагато кращим, ніж у середньостатистичної людини. Але те, на якому моменті впливу температури почало здаватися навіть його тіло здивувало і стривожило їх, пише ABC News.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Дослідження, очолюване доктором Йем Ченг, науковою співробітницею Дослідницького центру тепла і здоров'я, спрямоване на вивчення виживання людей в умовах екстремальної спеки, що досить актуально на тлі глобального підвищення температур. Її наукова робота ґрунтується на гіпотезі, запропонованій 15 років тому, яка припускала критичний поріг навколишнього середовища, за яким людина не зможе вижити понад шість годин. Однак ці умови ніколи не перевірялися на людях — до цього моменту.

Важливо

Винна не спека: невролог розкрив причину головного болю в літні дні та способи захисту від нього

Під час експерименту люди-добровольці, серед яких був і Оуен Діллон, науковий співробітник в ACRF, поміщалися в кліматичну камеру з екстремальними температурами.

В один із днів у камері було встановлено температуру 54 градуси Цельсія за вологості 26%, за якою уважно стежила група дослідників. Мета — спостерігати за фізіологічними реакціями учасників, такими як температура тіла і частота серцевих скорочень, у цих смертельно небезпечних умовах. Доктор Ченг наголосила на важливості розуміння того, як реальний людський організм реагує на такі екстремальні умови, зазначивши, що це дослідження має вирішальне значення, оскільки світ стикається з підвищенням глобальних температур через зміну клімату.

Оллі Джей, професор кафедри тепла і здоров'я в університеті і творець кліматичних камер, про які писав науковий журнал Nature, зазначив, що початковий екологічний поріг міг бути переоцінений. Дослідження його команди, в якому також бере участь Університет штату Арізона, припускає, що межа, за якої спека стає смертельною, може бути значно нижчою, особливо за певних кліматичних умов. Це відкриття викликає особливу тривогу з огляду на зростаючу частоту екстремальних теплових явищ у всьому світі, таких як ті, що забрали тисячі життів у Північній півкулі минулого літа.

Дослідження особливо актуальне в контексті глобального потепління, оскільки прогнозується, що високі температури стануть більш поширеними в різних регіонах. Професор Джей попереджає, що нездатність точно зрозуміти ці межі може призвести до катастрофічних сценаріїв, коли люди помилково вважають, що зможуть вижити в майбутніх умовах, які насправді є смертельно небезпечними. Діллон зголосився брати участь в експерименті, щоб допомогти просунути наукове розуміння. Незважаючи на те, що він був молодий, здоровий і добре адаптований до спеки, а також бігає марафони, йому насилу вдавалося підтримувати безпечну температуру тіла під час експерименту, що підкреслює потенційну небезпеку навіть для найсильніших людей. Його досвід у кліматичній камері, де він піддавався різним умовам спеки і вологості, надав дослідникам найважливіші дані.

Доктор Ченг зазначила, що деякі групи населення, особливо в районах з низьким рівнем доходів і обмеженим доступом до кондиціонерів або зайняті ручною працею, піддаються найбільшому ризику від екстремальної спеки. Ці висновки наголошують на необхідності термінового розв'язання проблеми глобального потепління та вжиття заходів щодо захисту вразливих груп населення від дедалі серйозніших наслідків спеки. Це дослідження не тільки поглиблює розуміння вченими меж можливостей людини в умовах екстремальної спеки, а й служить суворим нагадуванням про потенційно смертельні наслідки зміни клімату. Оскільки глобальні температури продовжують зростати, висновки, отримані під час цього дослідження, матимуть вирішальне значення для підготовки до екстремальної спеки і нашого майбутнього, вважають автори.

Раніше Фокус писав, що наслідки екстремальної спеки торкнуться 90% населення планети. За прогнозами вчених населення світу зіткнеться з потенційним збільшенням соціальної нерівності і неможливістю скорочення викидів вуглекислого газу в атмосферу.

Також Фокус писав про теплову карту, що показує країни, які стануть непридатними для життя. Якщо глобальна температура Землі підвищиться всього на 1,5 градуса Цельсія, мільярди людей опиняться під загрозою смерті через температуру, яку наші тіла просто не зможуть винести.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.