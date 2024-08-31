Винна не спека: невролог розкрив причину головного болю в літні дні та способи захисту від нього

Літо приносить із собою не тільки теплу і сонячну погоду, а й низку проблем, що включають у себе головний біль, для мільйонів. Однак лікарі вважають, що багато людей марно пов'язують ці два явища безпосередньо, адже справжні причини криються за ними і з ними можна боротися.

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Головний біль у спекотну погоду — явище звичайне, але точна причина часто виявляється складнішою, ніж просте підвищення градусів, вважають учені. На їхню думку, больові відчуття в ділянці голови в літній період включають у себе цілу низку чинників і стовпчик термометра стоїть далеко не на першому місці, пише Live Science.

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Хоча деякі дослідження, як-от наукова робота, опублікована в журналі Neurology, вказують на зростання кількості випадків головного болю в спекотні місяці, доктор Нолан Пірсон, невролог, що спеціалізується на головному болю в Медичному центрі Cedars-Sinai, вважає, що людям необхідно враховувати додаткові чинники, крім температури.

Дослідження здебільшого показують кореляцію, а не пряму причину між спекою і головними болями. Наприклад, вища частота госпіталізацій з приводу головного болю влітку може відображати інші зміни в навколишньому середовищі або способі життя, що збігаються з сезоном, як-от погана якість повітря або підвищена освітленість. Доктор Пірсон зазначає, що погода дуже часто входить до числа чотирьох або п'яти причин, про які повідомляють люди, але він припускає, що справжніми винуватцями можуть бути фактори, пов'язані зі спекотною погодою, а не сама спека.

Серед цих потенційних тригерів Пірсон виділяє погану якість повітря. Спека може призвести до утворення в атмосфері різних шкідливих забруднювальних речовин, які є відомими тригерами головного болю. Застій цих речовин, що посилюється погодними умовами під час спеки, може зробити міські райони особливо небезпечними для людей, схильних до головного болю. Крім якості повітря, підвищений вплив ультрафіолетового випромінювання в довгі літні дні також може зіграти свою роль. Хоча яскраве світло не є прямим тригером головного болю для всіх, люди з мігренню часто виявляють, що інтенсивне сонячне світло погіршує їхні симптоми.

Спека також може порушити розпорядок дня, призвести до зневоднення або коливань рівня цукру в крові — відомих тригерів головного болю, вважає Пірсон. Ба більше, висока температура може порушити режим сну, оскільки організм намагається охолодитися в спекотному середовищі, що призводить до погіршення його якості та підвищення ймовірності головного болю. Розуміння цих чинників і коригування звичок, як-от часте вживання рідини, регулювання рівнів сонячного опромінення і забезпечення хорошої якості повітря в приміщенні, може допомогти знизити ризик виникнення головного болю, пов'язаного зі спекою. Хоча повністю уникати спеки не завжди практично і навіть можливо, врахування цих чинників може принести деяке полегшення в найспекотніші дні року, каже невролог.

Раніше Фокус писав про теплову карту, що показує країни, які стануть непридатними для життя . Якщо глобальна температура Землі підвищиться лише на 1,5°C, мільярди людей опиняться під загрозою смерті через температури, які наші тіла просто не зможуть винести.

Також Фокус писав про три тижні, що стали найспекотнішими в історії Землі . Дослідники вважають, що глобальна хвиля спеки, яка обрушилася на планету в липні 2023-го, стала найспекотнішим тритижневим періодом за всю історію спостережень.

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