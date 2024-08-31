Виновата не жара: невролог раскрыл причину головной боли в летние дни и способы защиты от нее

Лето приносит с собой не только теплую и солнечную погоду, но и ряд проблем, включающих в себя головную боль, для миллионов. Однако врачи считают, что многие люди напрасно связывают эти два явления напрямую, ведь настоящие причины кроются за ними и с ними можно бороться.

Related video

Головная боль в жаркую погоду — явление обычное, но точная причина часто оказывается более сложной, чем простое повышение градусов, считают ученые. На их взгляд болевые ощущения в области головы в летний период включают в себя целый ряд факторов и столбик термометра стоит далеко не на первом месте, пишет Live Science.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Хотя некоторые исследования, такие как научная работа, опубликованная в журнале Neurology, указывают на рост числа случаев головной боли в жаркие месяцы, доктор Нолан Пирсон, невролог, специализирующийся на головных болях в Медицинском центре Cedars-Sinai, считает, что людям необходимо учитывать дополнительные факторы, помимо температуры.

Исследования в основном показывают корреляцию, а не прямую причину между жарой и головными болями. Например, более высокая частота госпитализаций по поводу головных болей летом может отражать другие изменения в окружающей среде или образе жизни, совпадающие с сезоном, такие как плохое качество воздуха или повышенная освещенность. Доктор Пирсон отмечает, что погода очень часто входит в число четырех или пяти причин, о которых сообщают люди, но он предполагает, что истинными виновниками могут быть факторы, связанные с жаркой погодой, а не сама жара.

Среди этих потенциальных триггеров Пирсон выделяет плохое качество воздуха. Жара может привести к образованию в атмосфере различных вредных загрязняющих веществ, которые являются известными триггерами головной боли. Застой этих веществ, усугубляемый погодными условиями во время жары, может сделать городские районы особенно опасными для людей, склонных к головной боли. Помимо качества воздуха, повышенное воздействие ультрафиолетового излучения в долгие летние дни также может сыграть свою роль. Хотя яркий свет не является прямым триггером головной боли для всех, люди с мигренью часто обнаруживают, что интенсивный солнечный свет ухудшает их симптомы.

Жара также может нарушить распорядок дня, привести к обезвоживанию или колебаниям уровня сахара в крови — известным триггерам головной боли, считает Пирсон. Более того, высокая температура может нарушить режим сна, так как организм пытается охладиться в жаркой среде, что приводит к ухудшению его качества и повышению вероятности головной боли. Понимание этих факторов и корректировка привычек, таких как частое употребление жидкости, регулирование уровней солнечного облучения и обеспечение хорошего качества воздуха в помещении, может помочь снизить риск возникновения головных болей, связанных с жарой. Хотя полностью избегать жары не всегда практично и даже возможно, учет этих факторов может принести некоторое облегчение в самые жаркие дни года, говорит невролог.

Ранее Фокус писал о тепловой карте, показывающей страны, которые станут непригодными для жизни . Если глобальная температура Земли повысится всего на 1,5°C, миллиарды людей окажутся под угрозой смерти из-за температур, которые наши тела попросту не смогут вынести.

Также Фокус писал о трех неделях, ставших самыми жаркими в истории Земли . Исследователи считают, что глобальная волна жары, которая обрушилась на планету в июле 2023-го, стала самым жарких трехнедельным периодом за всю историю наблюдений.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.