Глобальная точка невозврата: ученые узнали реальные температурные пределы нашего тела

Аномальной жара становится все более обыденным явлением и ученые ищут методы, которые могут помочь лучше справиться с новыми условиями на Земле. Их последнее исследование показало масштаб и мрачные реалии, с которыми сталкивается наше тело по мере того, как растет столбик термометра.

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Ученые из Сиднейского университета проводят необычное исследование, чтобы определить точную точку предела, в которой жара становится смертельной для человека. Для этого они нашли спортсмена, бегающего марафоны, физическое состояние которого было намного лучше чем у среднестатистического человека. Но то, на каком моменте влияния температуры начало сдаваться даже его тело удивило и встревожило их, пишет ABC News.

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Исследование, возглавляемое доктором Йем Ченг, научной сотрудницей Исследовательского центра тепла и здоровья, направлено на изучение выживаемости людей в условиях экстремальной жары, что довольно актуально на фоне глобального повышения температур. Ее научная работа основывается на гипотезе, предложенной 15 лет назад, которая предполагала критический порог окружающей среды, за которым человек не сможет выжить более шести часов. Однако эти условия никогда не проверялись на людях — до этого момента.

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В ходе эксперимента люди-добровольцы, в числе которых был и Оуэн Диллон, научный сотрудник в ACRF, помещались в климатическую камеру с экстремальными температурами.

В один из дней в камере была установлена температура 54 градусов Цельсия при влажности 26%, за которой внимательно следила группа исследователей. Цель — наблюдать за физиологическими реакциями участников, такими как температура тела и частота сердечных сокращений, в этих смертельно опасных условиях. Доктор Ченг подчеркнула важность понимания того, как реальный человеческий организм реагирует на такие экстремальные условия, отметив, что это исследование имеет решающее значение, поскольку мир сталкивается с повышением глобальных температур из-за изменения климата.

Олли Джей, профессор кафедры тепла и здоровья в университете и создатель климатических камер, о которых писал научный журнал Nature, отметил, что первоначальный экологический порог мог быть переоценен. Исследование его команды, в котором также участвует Университет штата Аризона, предполагает, что предел, при котором жара становится смертельной, может быть значительно ниже, особенно при определенных климатических условиях. Это открытие вызывает особую тревогу, учитывая растущую частоту экстремальных тепловых явлений во всем мире, таких как те, что унесли тысячи жизней в Северном полушарии прошлым летом.

Исследование особенно актуально в контексте глобального потепления, поскольку прогнозируется, что высокие температуры станут более распространенными в различных регионах. Профессор Джей предупреждает, что неспособность точно понять эти пределы может привести к катастрофическим сценариям, когда люди ошибочно полагают, что смогут выжить в будущих условиях, которые на самом деле являются смертельно опасными. Диллон вызвался участвовать в эксперименте, чтобы помочь продвинуть научное понимание. Несмотря на то, что он был молод, здоров и хорошо адаптирован к жаре, а также бегает марафоны, ему с трудом удавалось поддерживать безопасную температуру тела во время эксперимента, что подчеркивает потенциальную опасность даже для самых сильных людей. Его опыт в климатической камере, где он подвергался различным условиям жары и влажности, предоставил исследователям важнейшие данные.

Доктор Ченг отметила, что некоторые группы населения, особенно в районах с низким уровнем доходов и ограниченным доступом к кондиционерам или занятые ручным трудом, подвергаются наибольшему риску от экстремальной жары. Эти выводы подчеркивают необходимость срочного решения проблемы глобального потепления и принятия мер по защите уязвимых групп населения от все более серьезных последствий жары. Это исследование не только углубляет понимание учеными пределов возможностей человека в условиях экстремальной жары, но и служит суровым напоминанием о потенциально смертельных последствиях изменения климата. Поскольку глобальные температуры продолжают расти, выводы, полученные в ходе этого исследования, будут иметь решающее значение для подготовки к экстремальной жаре и нашего будущего, считают авторы.

Ранее Фокус писал, что последствия экстремальной жары затронут 90% население планеты. По прогнозам ученых население мира столкнется с потенциальным увеличением социального неравенства и невозможностью сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу.

Также Фокус писал о тепловой карте, показывающей страны, которые станут непригодными для жизни. Если глобальная температура Земли повысится всего на 1,5 градуса Цельсия, миллиарды людей окажутся под угрозой смерти из-за температур, которые наши тела попросту не смогут вынести.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.