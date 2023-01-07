Наслідки екстремальної спеки вразять 90% населення планети

За прогнозами вчених, населення світу зіткнеться з потенційним збільшенням соціальної нерівності й неможливістю скорочення викидів вуглекислого газу в атмосферу.

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Прогнозується, що потепління посилить ці небезпеки в десятки разів у всьому світі за найвищого рівня викидів, йдеться у звіті, опублікованому в журналі Nature Sustainbility, пише Oxford.

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Ці сучасні загрози можуть мати серйозні соціально-економічні й екологічні наслідки, які можуть посилити соціальну нерівність. Після рекордних температур 2022 від Лондона до Шанхаю в усьому світі прогнозується подальше підвищення температури. Згідно зі статтею доктора Цзябо Інь, запрошеного дослідника з Уханьського університету, і професорки Оксфорда Луїзи Слейтер, у разі спільного оцінювання пов'язані загрози спеки та посухи становлять значно вищий ризик для суспільства й екосистем, ніж у разі незалежного розгляду будь-якого з цих факторів.

Страх учених пов'язаний із тим, що соціально-економічні й екологічні наслідки цих загроз вплинуть на бідних людей і сільські райони, збільшуючи проблему соціальної нерівності.

Прогнозується, що частота екстремальних комбінованих небезпек у всьому світі зросте вдесятеро через сукупність факторів глобального потепління та зменшення запасів наземних вод. Учені передбачають, що понад 90% населення світу будуть наражатися на ризики в майбутньому.

Доктор Інь каже: "Використовуючи симуляцію на основі великої моделі… і новий набір даних про вуглецевий баланс, створений за допомогою машинного навчання, ми кількісно оцінюємо реакцію продуктивності екосистеми на теплові та водні фактори стресу в глобальному масштабі".

Він стверджує, що результати моделювання свідчать про руйнівний уплив комплексної загрози на навколишній світ і міжнародну економіку. Обмежена доступність води вплине на здатність "поглиначів вуглецю" — природних біорізноманітних регіонів — поглинати викиди вуглецю, а також вироблення кисню.

Професор Слейтер каже: "Розуміння небезпек, що посилюються, в умовах потепління Землі має важливе значення для реалізації цілей ООН у сфері сталого розвитку, зокрема мета №13, спрямована на боротьбу зі зміною клімату і його наслідками. Об'єднавши атмосферну динаміку та гідрологію, ми досліджуємо роль водного й енергетичного балансу у виникненні цих екстремальних явищ”.

"Ця робота має далекосяжні наслідки в широких галузях сталого розвитку, включаючи науку про клімат, гідрологію, екологію, водні ресурси й оцінку ризиків", — сказав доктор Цзяобо Інь.

Раніше Фокус писав, що невдовзі лижні курорти в Альпах можуть зникнути. Світ зіштовхнеться з незворотними наслідками глобального потепління вже найближчим часом.