Туристка показала місце падіння метеорита на Землі, яке найбільше збереглося (відео)

Користувачі соцмереж активно обговорюють відео, на якому показано дивовижний метеоритний кратер, що зберіг свій первозданний вигляд через тисячі років.

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Відео, що закарбувало приголомшливий вид на метеоритний кратер в Аризоні (США), стало хітом у TikTok, набравши понад 820 тисяч переглядів з моменту публікації 9 грудня. Авторка відео, туристка під ніком @blackhikingqueen, поділилася кадрами природної пам'ятки, яка вражає своєю історією і масштабами.

На відео з підписом "Чи знаєте ви, що метеоритний кратер, який найкраще зберігся у світі, розташований в Аризоні?" показано панорамний вид на кратер під яскравим блакитним небом. Туристка зазначила, що раніше не бачила нічого подібного.

Метеоритний кратер, розташований недалеко від міста Вінслоу на півночі Аризони, вважається одним із місць падіння позаземних тіл, що найкраще збереглися на Землі. За словами Алани Лечер, доцента Університету Лінна, це стало можливим завдяки сухому клімату регіону та відсутності значного рослинного покриву, що дало змогу кратера зберегти свій первісний вигляд протягом 50 000 років.

Це унікальне утворення в землі має дивовижні розміри: 1,2 км завширшки і близько 183 метрів у глибину. Крім захопливого краєвиду, туристи можуть відвідати музей і кафе, розташовані на території об'єкта, а також вирушити на екскурсію, що входить у вартість квитка.

Видання Newsweek зазначає, що метеоритні кратери є рідкісними пам'ятками минулого. Більшість астероїдів або падають в океан, залишаючи мінімальні сліди, або їхні кратери з часом руйнуються під впливом природних процесів. Аризонський метеоритний кратер став винятком, приваблюючи відвідувачів з усього світу.

Раніше Фокус повідомляв, що на віддалений острів шукають працівника із зарплатою в 31 тисячу доларів. Шотландський фонд дикої природи шукає людину, готову на пів року стати керівником на мальовничому острові. Для роботи не потрібна спеціальна освіта.

Також стало відомо, що туристка залишилася без спідньої білизни під час поїздки. Габбі Морган повідомила, що невідомі поцупили її холодильник із продуктами та алкогольними напоями, а також особисті речі. Унаслідок цього неприємного інциденту жінка зазнала збитків на суму понад 400 доларів.