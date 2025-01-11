Туристка показала наиболее сохранившееся место падения метеорита на Земле (видео)

Пользователи соцсетей активно обсуждают видео, на котором показан впечатляющий метеоритный кратер, сохранивший свой первозданный вид спустя тысячи лет.

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Видео, запечатлевшее потрясающий вид на метеоритный кратер в Аризоне (США), стало хитом в TikTok, набрав более 820 тысяч просмотров с момента публикации 9 декабря. Автор видео, туристка под ником @blackhikingqueen, поделилась кадрами природной достопримечательности, которая впечатляет своей историей и масштабами.

На видео с подписью "Знаете ли вы, что самый хорошо сохранившийся метеоритный кратер в мире находится в Аризоне?" показан панорамный вид на кратер под ярким голубым небом. Туристка отметила, что ранее не видела ничего подобного.

Метеоритный кратер, расположенный недалеко от города Уинслоу на севере Аризоны, считается одним из самых хорошо сохранившихся мест падения внеземных тел на Земле. По словам Аланы Лечер, доцента Университета Линна, это стало возможным благодаря сухому климату региона и отсутствию значительного растительного покрова, что позволило кратеру сохранить свой первозданный вид на протяжении 50 000 лет.

Это уникальное образование в земле имеет впечатляющие размеры: 1,2 км в ширину и около 183 метров в глубину. Помимо захватывающего вида, туристы могут посетить музей и кафе, расположенные на территории объекта, а также отправиться на экскурсию, входящую в стоимость билета.

Издание Newsweek отмечает, что метеоритные кратеры являются редкими памятниками прошлого. Большинство астероидов либо падают в океан, оставляя минимальные следы, либо их кратеры со временем разрушаются под воздействием природных процессов. Аризонский метеоритный кратер стал исключением, привлекая посетителей со всего мира.

Ранее Фокус сообщал, что на удаленный остров ищут работника с зарплатой в 31 тысячу долларов. Шотландский фонд дикой природы ищет человека, готового на полгода стать управляющим на живописном острове. Для работы не требуется специальное образование.

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