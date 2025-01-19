Майбутнє готує їм пастку: вчені розповіли про нову небезпеку для літніх людей

В останнє десятиліття наша планета почала проходити цілу низку відчутних глобальних змін. Нещодавно вчені з'ясували, що одна з них, яку ми так і не зуміли перемогти, тепер націлилася на мозок мільйонів літніх жителів Землі.

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Нова наукова робота, проведена Інститутом досліджень старіння Хинди і Артура Маркуса при Гарвардській медичній школі, виявила надважливий зв'язок між температурою повітря в приміщенні та когнітивними змінами в літніх людей, що змусило вчених замислитися над ширшими наслідками зміни клімату для психічного благополуччя вразливих верств населення в майбутньому, пише Knowridge.

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Дослідники виявили, що коли температура в будинку залишалася в межах 20-24 градусів, літні люди повідомляли про меншу кількість проблем з увагою. Однак відхилення за межі цього діапазону подвоювали ймовірність виникнення проблем з увагою при підвищенні або зниженні температури на 4 градуси, що підкреслює важливість підтримання стабільного середовища в приміщенні для когнітивного здоров'я.

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У дослідженні, яке тривало рік, узяли участь 47 осіб віком 65 років і старше. Вчені відстежували рівень температури в будинку і показники уваги, про які випробовувані самі повідомляли, і з'ясували, що навіть за нинішніх кліматичних умов багато літніх людей живуть в умовах, які можуть нашкодити їхнім когнітивним здібностям.

Ці ризики особливо помітні серед малозабезпечених і малообслуговуваних груп населення, які часто стикаються з проблемами підтримання постійної температури в приміщеннях через неадекватне житло або відсутність доступу до енергоефективних систем опалення та охолодження. Доктор Амір Баніассаді, провідний автор дослідження, наголосив на ширших наслідках цих висновків, заявивши: "У міру підвищення глобальних температур забезпечення доступу до контрольованої температури матиме вирішальне значення для захисту когнітивного благополуччя мільйонів людей".

Наукова робота, опублікована в журналі Journal of Gerontology: Series A, звертає увагу на подвійну загрозу, яку являє собою зміна клімату: її прямий вплив на фізичне здоров'я і навколишнє середовище та її менш обговорюваний вплив на психічне і когнітивне здоров'я, особливо у старіючого населення. Дослідження ґрунтується на попередніх роботах, що пов'язують зміни температури з когнітивними занепадами та погіршеною якістю сну в літніх людей, і наголошує на нагальній потребі втручання в охорону здоров'я.

Потенційні рішення, запропоновані дослідниками, включають розробку житлової політики, в якій пріоритет надається кліматичній стійкості, розширення доступу до енергоефективних технологій охолодження та опалення, а також використання систем "розумного будинку" для автоматичного регулювання температури в приміщеннях. Підвищення обізнаності населення та орієнтація цих заходів на вразливі групи населення матимуть велике значення для зниження ризиків, вважають автори.

Експерти, які брали участь у дослідженні, включно з доктором Льюїсом Ліпсіцом, директором Інституту Маркуса, і доктором Бредом Менором, молодшим науковим співробітником, підкреслюють важливість багатосекторного підходу. Політики, медичні працівники та громадські лідери повинні співпрацювати, щоб задовольнити особливі потреби населення, що старіє, особливо в регіонах, які найбільше піддаються впливу екстремальної спеки або холоду.

Без вжиття відповідних заходів літні люди залишатимуться непропорційно вразливими до когнітивних і психічних наслідків потепління на планеті. Оскільки клімат продовжує змінюватися, це дослідження слугує своєчасним важливим попередженням про далекосяжні наслідки підвищення глобальної температури. Забезпечення доступу до середовища з контрольованою температурою і ухвалення проактивної політики може значно знизити ці ризики і захистити психічне здоров'я майбутніх поколінь, якщо кроки до цього почнуть робитися вже зараз.

Раніше Фокус писав, що наслідки екстремальної спеки торкнуться 90% населення планети. За прогнозами вчених населення світу зіткнеться з потенційним збільшенням соціальної нерівності і неможливістю скорочення викидів вуглекислого газу в атмосферу.

Також Фокус писав про теплову карту, що показує країни, які стануть непридатними для життя. Якщо глобальна температура Землі підвищиться всього на 1,5 градуса Цельсія, мільярди людей опиняться під загрозою смерті через температуру, яку наші тіла просто не зможуть винести.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.