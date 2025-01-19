Важлива ознака: вчені дізналися рису характеру, що підвищує успіх бізнесу

Особисті риси характеру людини впливають на започатковані нею проекти і стартапи, іноді диктуючи те, наскільки прибутковими вони будуть. Нещодавно вчені з'ясували як можна визначити людину, налаштовану на успіх, за рисами її характеру.

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Оптимізм, риса характеру, притаманна приблизно 80% людей, часто сприяє розвитку наполегливості, співробітництва та амбіцій — рис, які зазвичай корисні в житті та в традиційній трудовій діяльності. Дослідження показали, що оптимісти на оплачуваній роботі, як правило, заробляють більше, ніж їхні песимістичні колеги. Однак коли мова заходить про підприємництво, цей райдужний настрій може виявитися не настільки вигідним, пише PsyBlog.

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У дослідженні, опублікованому в журналі European Economic Review, вчені з'ясували, що песимізм може виявитися корисним для підприємців: песимістично налаштовані власники бізнесу заробляють у середньому на 30% більше, ніж їхні оптимістично налаштовані колеги.

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У дослідженні наголошувалося на проблемах, з якими стикаються підприємці, включно з нижчим заробітком, тривалішим робочим днем і вищими ризиками порівняно з найманими працівниками. Оптимісти ж часто не повною мірою усвідомлюють ці труднощі, що може призвести до ризикованих підприємств і прийняття неправильних рішень.

Доктор Кріс Доусон, перший автор дослідження, зазначив: "Занадто багато людей розпочинають свій бізнес, ґрунтуючись на особистому прибутку. Ми, як суспільство, вихваляємо оптимізм і підприємницьке мислення, але коли ці дві складові поєднуються, варто задуматися про реальність". Він послався на популярні засоби масової інформації, як приклад того, як надмірний оптимізм часто призводить до помилкових починань.

Професор Девід де Меза, співавтор дослідження, також підкреслив суспільні витрати невдалих підприємств. Він зазначив, що, хоча політики часто заохочують підприємництво як рушійну силу економічного зростання, вони можуть не брати до уваги особисті та фінансові наслідки невдач. "Не можна недооцінювати особисті та суспільні наслідки невдалих підприємств, але ж саме так чинять оптимісти. Розробники політики не повинні заохочувати неправильні види стартапів", — заявив він.

Це дослідження ставить під сумнів традиційне сприйняття оптимізму як універсальної корисної риси. Хоча він може сприяти успіху в структурованому середовищі, як-от оплачувана робота, дослідження показує, що песимізм дає підприємцям вирішальну перевагу, пропонуючи обґрунтованішу й обережнішу перспективу.

Поміряючи амбіції реалізмом, песимістичні підприємці можуть уникнути невірних рішень і отримати максимальний фінансовий прибуток. Згідно з деякими економічними теоріями, надмірна впевненість, часто пов'язана з оптимізмом, призводить до завищених очікувань і ризикованої поведінки. Самовпевнені люди частіше переоцінюють свої здібності та недооцінюють ризики, особливо під час ухвалення фінансових рішень. Це ще раз підтверджує ідею про те, що прагматичний підхід песимізму може краще підходити для таких високоризикованих ситуацій, як підприємництво.

Раніше Фокус писав про те, що вчені дізналися як розпізнати незвично розумних людей. Існує думка, що розумних людей можна розрізнити з першого ж погляду, але вчені пішли далі і вирішили виділити чіткі риси характеру, які притаманні власникам підвищеного інтелекту.

Також Фокус писав про те, як визначити володарів "рухливого інтелекту". Рухомий інтелект досить сильно відрізняється від свого більш стандартного виду, і вчені виділили риси характеру, за якими можна визначити його носіїв.