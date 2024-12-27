Сімейна пара уникла банкрутства та відкрила унікальний паб в автобусі (фото)

Ідея пари перетворити двоповерховий автобус на паб швидко відгукнулася лондонцям. Тепер ця локація є надзвичайно популярною в місцевих, які цінують затишок, випічку та лампову атмосферу.

Related video

40-річний Джеймс Хей і його 39-річна кохана Чарлі Бейс завжди мріяли про спільний бізнес. І саме випадковість допомогла їм відкрити унікальний паб у Лондоні, розповідає британський таблоїд The Sun.

Видання пише, що на початку 2020 року пара хотіла вкласти свої статки в оренду місця для пабу. Однак в останній момент вони вирішили відмовитися від цієї ідеї, адже підрахували, що швидко опиняться на межі банкрутства.

Інтер'єр другого поверху для концертів і виступів (фото: The Sun)

Це зекономило, як припускає Джеймс, майже 100 тис. фунтів (5,3 млн грн), і тому пара пішла на оригінальний варіант — орендувати автобус і розпочати його перетворювати на паб для всіх охочих.

Пара вклала 20 тисяч фунтів у відновлення автобуса. Там провели капітальний ремонт, встановили професійну систему розливу пива, нові холодильники та серйозно оновили салон автобуса.

Джеймс показує робоче місце в своєму пабі (фото: The Sun)

Сам паб став дуже популярним місцем серед мешканців Лондона як місце посиденьок, концертів та відпочинку серед тих, хто шукає затишне та приємне місце. Відвідувачі зізнаються, що Ludo's (так називається заклад Джеймса та Чарлі. — Ред.) варте уваги та часу, і радять всім, хто ще не бував тут, відвідати цей заклад.

Чоловік зізнається, що ідея такого пабу давно витала у його голові, а тепер, крім зручності та домашності, цей бізнес почав приносити стабільний дохід. Тут часто відбуваються лампові концерти, зустрічі друзів і колег, посиденьки після важких буднів і завжди лунає атмосферна музика.

Паб Ludo's у автобусі (фото: The Sun)

"Я хотів створити місце, яке охопило б тих, хто відчуває, що не може ходити в дешеві "старі" паби, але хоче домашнього, затишного та доступного місця. Тому Ludo's виступає за стабільність і незалежність, а ми пропонуємо вибір місцевого пива і також домашню випічку", — говорить чоловік.

Саме така політика робить Ludo's краще за звичні паби, тож ця унікальність пабу, на думку Джеймса, приверне увагу ще більшої кількості відвідувачів. Наразі головна задача пабу — показувати, що незвичні заклади можуть створювати атмосферу не гірше за звичні та вже відомі місця.

Нагадаємо, Фокус писав про те, який вигляд має паб лише на 12 осіб. За словами журналістів, йдеться про Puffer Bar на острові Ісдейл у Шотландії. У закладі подають різноманітні морепродукти, страви пабу та напої.

Також ми розповідали, що в інтернеті обговорюють паб "із секретом". Хтось називає це місце веселим місцем, а інші — "дивною хіпстерською нісенітницею", і все через одну його особливість.