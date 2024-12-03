Гумові чоботи та страви зі стічними водами: в інтернеті обговорюють паб "з секретом" (відео)

Хтось називає це місце веселим місцем, а інші — "дивною хіпстерською нісенітницею", і все через одну особливість пабу.

В Річмонді, передмісті Лондона, став відомим паб під назвою White Cross. Щоб його відвідати, варто вдягнути гумові чоботи, оскільки доведеться ходити в ньому по воді. Це місце приваблює натовп, які бажають випити алкоголю та отримати "унікальний досвід", пише Еxpress.

"З холодним напоєм у руці й Темзою, що плескається біля ваших ніг, це схоже на маленький трюк самої природи! У міру того, як підіймається вода, підіймається рівень жартів серед ваших друзів, і нема потреби з'ясовувати, хто досить хоробрий, щоб дійти до бару наступного разу", — зазначив представник закладу.

Люди Trip Advisor називали це місце "визначною пам'яткою Лондона", "найкращий паб у Темзи", що пропонує "відмінний обід та обслуговування". Однак деякі з цим все ж таки не погоджуються.

"Під час припливу White Cross у Річмонді затоплює, паб затоплюється, і люди залишаються у кросівках! Це чудово, і враження від цього кумедні", — так описав паб популярний оглядач їжі та напоїв Eating With Tod в Instagram, назвавши цей досвід унікальним.

За словами фуд-блогера, White Cross в Річмонді — це звичайний паб, поки стічна вода не заповнює підлогу закладу. У цей момент люди починають панікувати та роблять все можливе, щоб дістатися до суші. Офіціанти перевдягаються у гумові чоботи, щоб їм було легше доставляти людям напої та їжу.

Деякі коментатори погодились з чоловіком, зазначивши, що це дуже весело.

"Їсти печеню зі стічними водами — це божевілля", — заперечують інші інтернет-користувачі.

Нагадаємо, в 1814 році Лондон затопило смертельною хвилею пива. Тоді вилилось 1 210 000 літрів пива, утворивши 4,6-метрову хвилю. Вона зруйнувала навколишні будинки та підприємства.

Додамо, що недавно одне з найчарівніших кафе Лондона перетворилося на "кошмар, наповнений туристами" через вплив TikTok. Його почали масово відвідувати люди.