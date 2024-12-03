Резиновые сапоги и блюда со сточными водами: в интернете обсуждают паб "с секретом" (видео)

Кто-то называет это место веселым местом, а другие — "странной хипстерской ерундой", и все из-за одной особенности паба.

В Ричмонде, пригороде Лондона, стал известным паб под названием White Cross. Чтобы его посетить, стоит надеть резиновые сапоги, поскольку придется ходить в нем по воде. Это место привлекает толпу, желающих выпить алкоголя и получить "уникальный опыт", пишет Ехргеѕѕ.

"С холодным напитком в руке и Темзой, плещущейся у ваших ног, это похоже на маленький трюк самой природы! По мере того, как поднимается вода, поднимается уровень шуток среди ваших друзей, и нет необходимости выяснять, кто достаточно храбр, чтобы дойти до бара в следующий раз", — отметил представитель заведения.

Люди Trip Advisor называли это место "достопримечательностью Лондона", "лучший паб у Темзы", предлагающий "отличный обед и обслуживание". Однако некоторые с этим все же не согласны.

"Во время прилива White Cross в Ричмонде затапливает, паб затапливается, и люди остаются в кроссовках! Это замечательно, и впечатления от этого забавные", — так описал паб популярный обозреватель еды и напитков Eating With Tod в Instagram, назвав этот опыт уникальным.

По словам фуд-блогера, White Cross в Ричмонде — это обычный паб, пока сточная вода не заполняет пол заведения. В этот момент люди начинают паниковать и делают все возможное, чтобы добраться до суши. Официанты переодеваются в резиновые сапоги, чтобы им было легче доставлять людям напитки и еду.

Некоторые комментаторы согласились с мужчиной, отметив, что это очень весело.

"Есть жаркое со сточными водами — это безумие", — возражают другие интернет-пользователи.

Напомним, в 1814 году Лондон затопило смертельной волной пива. Тогда вылилось 1 210 000 литров пива, образовав 4,6-метровую волну. Она разрушила окружающие дома и предприятия.

Добавим, что недавно одно из самых очаровательных кафе Лондона превратилось в"кошмар, наполненный туристами" из-за влияния TikTok. Его начали массово посещать люди.