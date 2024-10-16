Машиною не доїхати: який вигляд має паб, який можуть відвідати одночасно лише 12 осіб

За словами журналістів, йдеться про Puffer Bar на острові Ісдейл у Шотландії. У закладі подають різноманітні морепродукти, страви пабу та напої. У багатьох відгуках рекомендується риба зі смаженою картоплею.

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Глибоко в Шотландському нагір'ї розташований один із найвіддаленіших пабів Великої Британії, дістатися до якого можна тільки на поромі, що може перевозити лише 12 осіб одночасно. Про це пише видання The Mirror.

У матеріалі йдеться, що йдеться про Puffer Bar на острові Ісдейл у Шотландії. Це найменший населений острів біля західного узбережжя Шотландії. Там на постійній основі проживає близько 60 осіб, проте багато туристів люблять приїжджати, щоб досліджувати околиці та відвідати дивовижний паб.

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Видання пише, що в закладі подають різноманітні морепродукти, страви пабу та напої. У багатьох відгуках рекомендується риба зі смаженою картоплею. Весь острів вільний від автомобілів та інших транспортних засобів. Невеликий пором — єдиний спосіб дістатися до Ісдейла. Подорож займає до трьох хвилин.

Повідомляється, що пором ходить щодня. Щоб його викликати, відвідувачам треба натиснути кнопку в невеликій споруді, схожій на сарай. Є одна кнопка для нічного часу, яка вмикає світло, щоб викликати човен, і одна для денного часу, що видає звуковий сигнал.

Острів Ісдейл Фото: Mirror

При цьому, як пишуть журналісти, людина, яка опинилася на острові, побачить не тільки паб. На Ісдейлі також розташований музей, який вивчає історію острова з 18 століття до наших днів. Там можна більше дізнатися про сланцеву промисловість, армійських волонтерів, освіту, охорону здоров'я, геологію, човни і розваги на острові.

Раніше Фокус писав, що в Африці "добувають" світло завдяки штучному озеру-рекордсмену. Найбільше у світі озеро Кариба охоплює дві країни — Замбію і Зімбабве. Заради його створення переселили понад 30 тисяч людей і тисячі звірів.