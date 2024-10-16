На машине не доехать: как выглядит паб, который могут посетить одновременно лишь 12 человек

По словам журналистов, речь идет о Puffer Bar на острове Исдейл в Шотландии. В заведении подают разнообразные морепродукты, блюда паба и напитки. Во многих отзывах рекомендуется рыба с жареным картофелем.

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Глубоко в Шотландском нагорье находится один из самых отдаленных пабов Великобритании, добраться до которого можно только на пароме, что может перевозить всего 12 человек одновременно. Об этом пишет издание The Mirror.

В материале говорится, что речь идет о Puffer Bar на острове Исдейл в Шотландии. Это самый маленький обитаемый остров у западного побережья Шотландии. Там на постоянной основе проживает около 60 человек, однако многие туристы любят приезжать, чтобы исследовать окрестности и посетить удивительный паб.

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Издание пишет, что в заведении подают разнообразные морепродукты, блюда паба и напитки. Во многих отзывах рекомендуется рыба с жареным картофелем. Весь остров свободен от автомобилей и других транспортных средств. Небольшой паром — единственный способ добраться до Исдейла. Путешествие занимает до трех минут.

Сообщается, что паром ходит каждый день. Чтобы его вызвать, посетителям надо нажать кнопку в небольшой постройке, похожей на сарай. Есть одна кнопка для ночного времени, которая включает свет, чтобы вызвать лодку, и одна для дневного времени, что издает звуковой сигнал.

Остров Исдейл Фото: Mirror

При этом, как пишут журналисты, человек, оказавшийся на острове, увидит не только паб. На Исдейле также находится музей, который изучает историю острова с 18 века до наших дней. Там можно больше узнать о сланцевой промышленности, армейских волонтерах, образовании, здравоохранении, геологии, лодках и развлечениях на острове.

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