Наполняли 5 лет: в Африке "добывают" свет благодаря искусственному озеру-рекордсмену (фото)

Крупнейшее в мире озеро Кариба охватывает две страны — Замбию и Зимбабве. Ради его создания переселили более 30 тысяч человек и тысячи зверей.

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На заполнение крупнейшего в мире искусственного озера понадобилось пять лет. Оно охватывает две страны. Об этом сообщили 15 октября в издании Express.

Озеро Кариба расположено между Замбией и Зимбабве на юге Африки, оно охватывает площадь в 3460 квадратных километров. Водоем образовался после перегораживания реки Замбези в ущелье, где она сужалась между холмами на более 400 километров ниже водопада Виктория. Расстояние вверх по течению до устья реки в Индийском океане — более 1300 километров.

Водохранилище озера Кариба достигает 70 кубических километров. Оно простирается более чем на 223 километра в длину, и до 40 километров — в ширину. Средняя глубина составляет 28 метров, максимальная — примерно 97 метров.

Фото озера Кариба в Африке Фото: Getty Images

Озеро Кариба начали заполнять в 1958 году и закончили в 1963. Процесс в целом занял пять лет. Оно считается крупнейшим в мире искусственным озером по объему. Считается, что такая масса воды вызвала индуцированную сейсмичность, было зафиксировано более 20 землетрясений в пять или выше баллов по шкале Рихтера.

На дамбе озера возвели город Кариба для строителей. Некоторые поселения в Зимбабве пришлось расширить, чтобы разместить вынужденных переселенцев из-за перегораживания реки. Плотину через Замбези строили с ноября 1956 года до 1959. Ее высота достигает 127 метров, а длина — почти 579 метров.

Фото дамбы, которая разделяет реку Замбези и искусственное озеро Кариба Фото: Getty Images

Эта дамба поставляет примерно 6,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год. Для ее возведения переселили более 30 тысяч местных жителей и эвакуировали тысячи диких животных в рамках "операции Ной".

Сначала проект был непопулярным, однако все изменилось, когда он дал результат. После строительства дамбы местные жители получили недорогую электроэнергию, которая обеспечила работу медной промышленности в Замбии.

Фото дамбы, которая разделяет реку Замбези и искусственное озеро Кариба Фото: Getty Images

Вода, которой наполнялось озеро, содержала много питательных веществ благодаря разложенной и затопленной растительности. Это образовало на дне толстый слой плодородного грунта, и в результате экология водоема — яркая. Там водятся различные виды рыб, в частности сардиноподобные капенты, нильские крокодилы и бегемоты. Вдоль берегов можно увидеть бакланов и других водоплавающих птиц, а также слонов, львов, гепардов, леопардов и буйволов.

Фото озера Кариба в Африке Фото: Getty Images

И Замбия, и Зимбабве взялись за развитие туризма. Однако после сильных засух запасы воды в озере, доступной для производства электричества, упали на 7,7%. Вследствие этого Замбия столкнулась с 21-часовым отключением света из-за второй за все время работы остановки гидроэлектростанции.

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