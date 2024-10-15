Наповнювали 5 років: в Африці "добувають" світло завдяки штучному озеру-рекордсмену (фото)

Найбільше у світі озеро Каріба охоплює дві країни — Замбію та Зімбабве. Заради його створення переселили понад 30 тисяч людей та тисячі звірів.

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На заповнення найбільшого у світі штучного озера знадобилось п’ять років. Воно охоплює дві країни. Про це повідомили 15 жовтня у виданні Express.

Озеро Каріба розташоване між Замбією та Зімбабве на півдні Африки, воно охоплює площу у 3460 квадратних кілометрів. Водойма утворилась після перегородження річки Замбезі в ущелині, де вона звужувалась між пагорбами на понад 400 кілометрів нижче водоспаду Вікторія. Відстань вгору за течією до гирла ріки в Індійському океані — понад 1300 кілометрів.

Водосховище озера Каріба сягає 70 кубічних кілометрів. Воно простягається на понад 223 кілометри в довжину, та до 40 кілометрів — у ширину. Середня глибина становить 28 метрів, максимальна — приблизно 97 метрів.

Фото озера Каріба в Африці Фото: Getty Images

Озеро Каріба почали заповнювати у 1958 році й закінчили у 1963. Процес загалом зайняв п’ять років. Воно вважається найбільшим у світі штучним озером за об’ємом. Вважається, що така маса води спричинила індуковану сейсмічність, було зафіксовано понад 20 землетрусів у п’ять або вище балів за шкалою Ріхтера.

На дамбі озера звели місто Каріба для будівельників. Деякі поселення у Зімбабве довелося розширити, щоб розмістити вимушених переселенців через перегородження річки. Греблю через Замбезі будували з листопаду 1956 року до 1959. Її висота сягає 127 метрів, а довжина — майже 579 метрів.

Фото дамби, яка розділяє річку Замбезі та штучне озеро Каріба Фото: Getty Images

Ця дамба постачає приблизно 6,7 мільярда кіловат-годин електроенергії на рік. Для її зведення переселили понад 30 тисяч місцевих мешканців та евакуювали тисячі диких тварин в межах "операції Ной".

Спочатку проєкт був непопулярним, однак все змінилось, коли він дав результат. Після будівництва дамби місцеві мешканці отримали недорогу електроенергію, яка забезпечила роботу мідної промисловості у Замбії.

Фото дамби, яка розділяє річку Замбезі та штучне озеро Каріба Фото: Getty Images

Вода, якою наповнювалось озеро, містила багато поживних речовин завдяки розкладеній та затопленій рослинності. Це утворило на дні товстий шар родючого ґрунту, і в результаті екологія водойми — яскрава. Там водяться різни види риб, зокрема сардиноподібні капенти, нільські крокодили та бегемоти. Вздовж берегів можна побачити бакланів та інших водоплавних птахів, а також слонів, левів, гепардів, леопардів та буйволів.

Фото озера Каріба в Африці Фото: Getty Images

І Замбія, і Зімбабве взялися за розвиток туризму. Однак після сильних посух запаси води в озері, доступної для виробництва електрики, впали на 7,7%. Внаслідок цього Замбія зіткнулася з 21-годинним відключенням світла через другу за увесь час роботи зупинку гідроелектростанції.

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