Семейная пара избежала банкротства и открыла уникальный паб в автобусе (фото)
Идея пары превратить двухэтажный автобус в паб быстро откликнулась лондонцам. Теперь эта локация чрезвычайно популярна у местных, которые ценят уют, выпечку и ламповую атмосферу.
40-летний Джеймс Хэй и его 39-летняя возлюбленная Чарли Бейс всегда мечтали о совместном бизнесе. И именно случайность помогла им открыть уникальный паб в Лондоне, рассказывает британский таблоид The Sun.
Издание пишет, что в начале 2020 года пара хотела вложить свое состояние в аренду места для паба. Однако в последний момент они решили отказаться от этой идеи, ведь подсчитали, что быстро окажутся на грани банкротства.
Это сэкономило, как предполагает Джеймс, почти 100 тыс. фунтов (5,3 млн грн), поэтому пара пошла на оригинальный вариант — арендовать автобус и начать его превращать в паб для всех желающих.
Пара вложила 20 тысяч фунтов в восстановление автобуса. Там провели капитальный ремонт, установили профессиональную систему разлива пива, новые холодильники и серьезно обновили салон автобуса.
Сам паб стал очень популярным местом среди жителей Лондона как место посиделок, концертов и отдыха среди тех, кто ищет уютное и приятное место. Посетители признаются, что Ludo's (так называется заведение Джеймса и Чарли. — Ред.) стоит внимания и времени, и советуют всем, кто еще не пришел, посетить это заведение.
Мужчина признается, что идея такого паба давно витала в его голове, а теперь, кроме удобства и домашности, этот бизнес начал приносить стабильный доход. Здесь часто проходят ламповые концерты, встречи друзей и коллег, посиделки после тяжелых будней и всегда звучит атмосферная музыка.
"Я хотел создать место, которое охватило бы тех, кто чувствует, что не может ходить в дешевые "старые" пабы, но хочет домашнего, уютного и доступного места. Поэтому Ludo's выступает за стабильность и независимость, а мы предлагаем выбор местного пива и также домашнюю выпечку", — говорит мужчина.
Именно такая политика делает Ludo's лучше привычных пабов, и эта уникальность паба, по мнению Джеймса, привлечет внимание еще большего количества посетителей. Сейчас главная задача паба — показывать, что необычные заведения могут создавать атмосферу не хуже привычных и уже известных мест.
Напомним, Фокус писал о том, как выглядит паб всего на 12 человек. По словам журналистов, речь идет о Puffer Bar на острове Исдейл в Шотландии. В заведении подают разнообразные морепродукты, блюда паба и напитки.
Также мы рассказывали, что в интернете обсуждают паб "с секретом". Кто-то называет это место веселым местом, а другие — "странной хипстерской чушью", и все из-за одной его особенности.