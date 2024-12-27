Семейная пара избежала банкротства и открыла уникальный паб в автобусе (фото)

Идея пары превратить двухэтажный автобус в паб быстро откликнулась лондонцам. Теперь эта локация чрезвычайно популярна у местных, которые ценят уют, выпечку и ламповую атмосферу.

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40-летний Джеймс Хэй и его 39-летняя возлюбленная Чарли Бейс всегда мечтали о совместном бизнесе. И именно случайность помогла им открыть уникальный паб в Лондоне, рассказывает британский таблоид The Sun.

Издание пишет, что в начале 2020 года пара хотела вложить свое состояние в аренду места для паба. Однако в последний момент они решили отказаться от этой идеи, ведь подсчитали, что быстро окажутся на грани банкротства.

Интерьер второго этажа для концертов и выступлений (фото: The Sun)

Это сэкономило, как предполагает Джеймс, почти 100 тыс. фунтов (5,3 млн грн), поэтому пара пошла на оригинальный вариант — арендовать автобус и начать его превращать в паб для всех желающих.

Пара вложила 20 тысяч фунтов в восстановление автобуса. Там провели капитальный ремонт, установили профессиональную систему разлива пива, новые холодильники и серьезно обновили салон автобуса.

Джеймс показывает рабочее место в своем пабе (фото: The Sun)

Сам паб стал очень популярным местом среди жителей Лондона как место посиделок, концертов и отдыха среди тех, кто ищет уютное и приятное место. Посетители признаются, что Ludo's (так называется заведение Джеймса и Чарли. — Ред.) стоит внимания и времени, и советуют всем, кто еще не пришел, посетить это заведение.

Мужчина признается, что идея такого паба давно витала в его голове, а теперь, кроме удобства и домашности, этот бизнес начал приносить стабильный доход. Здесь часто проходят ламповые концерты, встречи друзей и коллег, посиделки после тяжелых будней и всегда звучит атмосферная музыка.

Паб Ludo's в автобусе (фото: The Sun)

"Я хотел создать место, которое охватило бы тех, кто чувствует, что не может ходить в дешевые "старые" пабы, но хочет домашнего, уютного и доступного места. Поэтому Ludo's выступает за стабильность и независимость, а мы предлагаем выбор местного пива и также домашнюю выпечку", — говорит мужчина.

Именно такая политика делает Ludo's лучше привычных пабов, и эта уникальность паба, по мнению Джеймса, привлечет внимание еще большего количества посетителей. Сейчас главная задача паба — показывать, что необычные заведения могут создавать атмосферу не хуже привычных и уже известных мест.

Напомним, Фокус писал о том, как выглядит паб всего на 12 человек. По словам журналистов, речь идет о Puffer Bar на острове Исдейл в Шотландии. В заведении подают разнообразные морепродукты, блюда паба и напитки.

Также мы рассказывали, что в интернете обсуждают паб "с секретом". Кто-то называет это место веселым местом, а другие — "странной хипстерской чушью", и все из-за одной его особенности.